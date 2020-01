Tidligere denne uken kom nyheten om at skuespiller og modell Chloe Sevigny (45) venter sitt første barn. Dermed føyer hun seg inn i en lang rekke kjente kvinner som blir gravide og får barn i høy alder.

For tre år fødte musiker Janet Jackson sitt første barn i en alder av 50 år.

Alanis Morisette har fått to av sine tre barn i 40-årene. Tredjemann fødte hun i fjor som 45-åring.

Kjendisenes lykkelige omstendigheter og nye familietilskudd fører selvsagt til store oppslag i aviser og blader i inn- og utland.

– Det kan se ut som man glorifiserer det å bli mor i høy alder, det er jo selvsagt forståelig at det er stort å få et ønsket barn i godt moden alder. Men historiene sier lite om veien dit. Og hva med alle som ikke lykkes med å få barn, og da tenker jeg på kvinner som har planlagt å vente med å få barn? sier jordmor og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Anne Britt Vika Nilsen, til ABC Nyheter.

– Det kan skape en forventning om at ‘å få barn i høy alder’ er en mulighet for alle, fortsetter hun.

Nilsen har i doktorgraden sin har sett på årsaker til at kvinner og menn venter med barn, og hvilke konsekvenser det kan få å vente.

– I vår forskning har vi ikke funnet noe som skulle tilsi at dette er en ønsket utvikling.

– Så dette er ikke eksempler til etterfølgelse?



– Nei, det er ikke noe jeg ville anbefale å etterfølge, svarer Nilsen og forklarer:

– For det første fordi det er lite forenelig med kvinnens biologi, fertiliteten synker gradvis med alderen, og ganske betydelig etter hvert, sier hun og legger til at det finnes variasjoner, slik at man kan ikke si noe eksakt for den enkelte kvinne.

– Dette kan føre til at når man endelig bestemmer seg for å bli gravide, kan man oppleve stress med å bli gravid og at man eventuelt må ha hjelp for å oppnå graviditet. Dette i seg selv kan være belastende for den enkelte og for paret, både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk.

I tillegg vil det å skulle få barn i utakt med den biologisk optimale alder legge en unødvendig byrde på kvinner, ifølge forskeren.

– Det er også viktig at unge menn er oppmerksomme på dette, slik at ikke de også bidrar til å ‘legger et press’ eller ‘forventning’ på kvinnene til å vente med barn.

– Hva innebærer det av ekstra risiko og utfordringer å vente så lenge med å få barn?

– Vi vet at det er økt fare for komplikasjoner i svangerskapet, samt at det er forbundet med en del uheldige utfall ved fødselen som er kostbare for den enkelte og for samfunnet. For eksempel for tidlig fødsel og økt forekomst av keisersnitt. I forskningen vår fant vi at høy alder var en risikofaktor på linje med røyking og overvekt, svarer Nilsen.

– I tillegg skal man ha energi og overskudd til å følge opp barnet over lang tid, gjerne ved siden av en krevende jobb, fortsetter hun.

Risikofaktoren høy alder kan man gjøre noe med, ved at man får barn i yngre alder, understreker Nilsen.

– Belastningen for samfunnet blir betydeligere i den grad større andel av de fødende blir eldre, hvilket er utviklingen nå, sier hun.

Utviklingen knyttes til bruk av donoregg

Som ABC Nyheter har skrevet tidligere er det stadig flere kvinner i Norge som føder etter at de har fylt 45 år – og til og med så sent som i 50-årene.

I 2015 fødte 8 kvinner som var 50 år eller mer i Norge. Det var det høyeste antallet som var registrert på ett år.

Jordmor Siri von Krogh som driver nettstedet Altformamma.no, har tidligere forklart at kvinner kan bli gravide naturlig i 50-årene, men at det er sjelden.

– Denne utviklingen ser man fordi det er mulig. Det har skjedd masse innen assistert befruktning siden 1990-tallet. Det er mer tilgjengelig og teknikkene blir stadig bedre, har von Krogh uttalt til ABC Nyheter.

Overlege Anne-Sofie Letting som er seksjonsleder ved fødeavdelingen på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, har knyttet utviklingen til her til lands til muligheten for å bli gravid med donoregg. Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge, derfor må man reise utenlands for å få behandling.

Gynekolog og embryolog Johan T. Hazekamp, har forklart til ABC Nyheter at når du prøver assistert befruktning (IVF) med egne egg ved 45-årsalder, så er det godt under én prosent sjanse for å lykkes. Med donoregg er situasjonen imidlertid en annen. Da er sjansen for å lykkes tilsvarende sjansen for en kvinne på donorens alder, ifølge gynekologen.

– Jeg trodde ikke det var mulig i min alder

Men det skjer altså at kvinner blir gravide uten verken IVF eller donoregg sent i 40-årene.

Skuespiller Halle Berry var 41 år da hun fikk sitt første barn og 47 år da hun fikk sitt andre. Hun har fortalt at hennes siste graviditet kom som en stor overraskelse:

– Jeg trodde ikke det var mulig å få et barn til, sa hun til Ellen DeGeneres i mai 2014, syv måneder etter fødselen som 47-åring.

– Jeg trodde ikke det var mulig i min alder. Jeg var på vei inn i overgangsalderen, så at dette skjedde var stort, fortsatte skuespilleren.

Modellen Iman fikk sitt første barn i 20-årene. Da hun i 40-årene giftet seg med nå avdøde David Bowie, ble hun gravid igjen og fødte i en alder av 45 år. I et intervju med Parade i 2009, åtte år etter at datteren Alexandria ble født, sa hun følgende om den sene graviditeten:

– Folk snakker om fødselen som et mirakel. Nei, det er befruktningen som er et mirakel. Jeg prøvde IVF, men ingenting skjedde. Så begynte jeg å tenke på adopsjon, og så ble jeg gravid. Det var helt klart et mirakel, sa Imam til Parade.

– Mange ulike risikofaktorer



Det å bli gravid og føde sent i 40-årene eller i 50-årene medfører ekstra risiko. Eldre gravide har blant annet økt risiko for svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning.

Når det gjelder barnet er det blant annet viktig å følge med på at det vokser og utvikler seg skikkelig, har jordmor Kristen Jørgensen i Norsk jordmorforening tidligere forklart.

– Når kvinner føder i denne alderen er det også definert som en risikofødsel som krever veldig tett oppfølging, sa Jørgensen til ABC Nyheter og fortsatte:

– Det er mange ulike risikofaktorer derfor blir de fulgt ekstra godt opp, både under svangerskap og fødsel, med tanke på både mors og barnets helse.

Ifølge overlege Letting ved Rikshospitalet OUS vil det å gå gjennom en hormonstimulering med donoregg, påvirke blodtrykket fordi man får store doser østrogen.

Dersom kvinnen blir gravid med egne egg, er det økt risiko for kromosomfeil og spontanabort.

– Forekomsten av spontanabort i aldersgruppen 40-45 år er cirka 50 prosent, og over 45 år er det enda vanligere. Det har med foreldede egg å gjøre, da øker risikoen for kromosomfeil og kroppen ordner selv opp, ifølge jordmor Siri von Krogh.

