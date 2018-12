«Dr No» fikk nei av Høyesterett

Erstatningslegen Trygve Lundar er dømt av Høyesterett etter at han tyvleste en pasientjournal.

Den pensjonerte overlegen ble fredag enstemmig dømt av Høyesterett for brudd på helsepersonelloven, og ilagt en bot på 15.000 kroner.

Trygve Lundar (73) er professor emeritus med kontor ved Rikshospitalet i Oslo. Han har samtidig påtatt seg private sakkyndigoppdrag for forsikringsselskaper, og fått kallenavnet «Dr No» av pasienter i klagesaker.

Han har blandet rollen som overlege og privatengasjert sakkyndig, og misbrukt sin tilgang i Rikshospitalets datasystemer i den konkrete saken Høyesterett behandlet.

Kollisjon i 2002



Saken har sin bakgrunn i en kollisjon for 16 år siden. En da 12 år gammel jente ble skadd i nakken, og har siden den gang vært i konflikt med forsikringsselskapet om erstatningsbeløpet. Hun er uføretrygdet og bor i en kommunal omsorgsbolig hvor assistenter må hjelpe henne 24 timer i døgnet.

I 2016, like før saken skulle opp til ankebehandling i lagmannsretten, ble Lundar – som er professor i nevrokirurgi – engasjert av forsikringsselskapet som privat sakkyndig. Han gikk da inn i pasientens journal via sykehusets datasystem og hentet ut journalopplysninger uten hennes samtykke.

«Grovt uaktsom»



Lundar har blitt tildelt en advarsel fra Statens helsetilsyn for dette i 2017, mens lagmannsretten tidligere i høst frifant ham for brudd på helsepersonelloven. Det var påtalemyndigheten som anket saken inn for Høyesterett.

I sine kommentarer fra førstevoterende dommer heter det at han mener Lundar «opptrådte grovt uaktsomt ved som sakkyndig i erstatningssaken å benytte den tilgang han hadde til journalnotatene i egenskap av lege med kontor på Rikshospitalet».

Håper Lundar brukes mindre



Advokat Christian Lundin har lang erfaring fra personskadesaker, og er glad for Høyesteretts avgjørelse – selv om han ikke representerer noen av partene i denne saken.

– Jeg har opplevd Lundar som sakkyndig vitne, og jeg har mange ganger opplevd skadelidte som er fortvilet over at Lundar tilsynelatende bruker så mye ressurser på å torpedere deres sak. Flere har fortalt meg at de ikke opplever ham som objektiv, og han er en svært streng og lite uavhengig sakkyndig, sier Lundin til ABC Nyheter.

– Forsikringsselskapene bruker ham hyppig som sakkyndig, og på vegne av de som skades håper jeg nå at de er mer tilbakeholdne med dette når det er avklart hvordan han holder på, sier advokaten.