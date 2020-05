I løpet av denne vårens corona-måneder har Espen Nakstad gått fra anonym helsebyråkrat til rikskjendis.

Han har på vegne av Helsedirektoratet gitt sine vurderinger og råd under ulike pressekonferanser og i intervjuer. Den fungerende assisterende helsedirektøren er nå den myndighetspersonen nordmenn mener har utmerket seg mest positivt under corona-krisen.

– Det er hyggelig å høre, sier Nakstad til ABC Nyheter og fortsetter:

– Jeg tar det som en bekreftelse på at vi har gjort en god jobb i Helsedirektoratet i denne første fasen av pandemien.

Han benytter også anledningen til å dele anerkjennelsen og understreker at «en rekke andre aktører innen helse- og omsorgssektoren» har gjort en strålende innsats.

Kommer foran Solberg



Norstat har på vegne av ABC Nyheter spurt 1056 nordmenn om hvem de synes har «utmerket seg mest på en positiv måte under coronakrisen».

Man fikk anledning til å nevne inntil to av disse personene:

Camilla Stoltenberg, Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog, Line Vold og Espen Nakstad.

Helsebyråkraten med den kronglete tittelen nevnes totalt av 44 prosent. Det er et godt stykke foran politikere som Erna Solberg (åtte prosentpoeng bak) og helseminister Bent Høie (ti bak). De tre nevnes langt oftere enn de andre personene i undersøkelsen.

ABC Nyheter klarer å få fatt i Espen Nakstad på den inneklemte fredagen hvor mange andre har tatt langhelg. Selv sitter han på jobb, slik han har gjort de fleste dagene under pandemien. Ennå er ikke hverdagen tilbake for ham.

– Jeg er ikke så opptatt av egen popularitet, det viktigste er at vi har fått folket med oss i å begrense smitten og følge de rådene vi og andre har gitt, sier Norges nye helsekjendis.

– Jeg har vært mest fokusert på jobben jeg skal gjøre, og ikke reflektert over hvordan det er å nå være et kjent ansikt. I hverdagen har jeg ikke merket så mye til det, for å være ærlig. Jeg har hatt alt for mye å gjøre på jobb.

SE VIDEO: Nakstad var bekymret for at folk skulle senke skuldrene for tidlig:

Skårer jevnt høyt



Når man bryter ned de 1056 personene til undergrupper, avdekkes flere interessante mønstre. Nakstad skårer bedre jo høyere utdannelse.

Kun blant de med bare grunnskole er oppfatningen av politikerne mest positiv. Her er det Høie som kan notere de høyeste tallene, 41 prosent. Solberg har 37, mens bare 18 prosent svarer Nakstad.

Det er nesten ikke noen forskjell når man fordeler svarene på kjønn, men Nakstad nevnes oftere blant kvinner enn menn – 46 mot 43 prosent.

Helsebyråkraten nevnes oftest alle steder hvis man ser geografisk på svarene. Ikke en gang på Vestlandet kommer bergenseren Solberg foran. Hun må også se helseminister Høie foran seg i denne regionen. Mens 41 prosent nevner Nakstad, svarer 39 prosent Høie og 35 prosent Solberg.

Ekstreme aldersforskjeller

Men det er aldersfordelingen som gir de største utslagene. I den yngste aldersgruppen kommer politikerne absolutt best ut. Hele 45 prosent av dem har mest positiv opplevelse av Solberg og Høie, mens bare 5 prosent nevner Nakstad.

Men blant alle over 40 år er det igjen han som trekkes frem. Mest ekstremt er det blant de over 60 år. Her er det 78 prosent som trekker frem byråkraten, mens statsministeren må nøye seg med 32 prosentpoeng.

Nakstad tror det henger sammen med Helsedirektoratets mediestrategi:

– De høyeste aldersgruppene er nok de som i størst grad følger de seriøse medieplattformene som vi har valgt å prioritere høyest. Det tror jeg er hovedårsaken til det.

Drøye to måneder etter at landet ble lukket ned og den kollektive kampen mot viruset startet, mener Nakstad å kunne identifisere noen årsaker til at antallet smittede og døde er relativt lave.

– Vi har så langt lykkes godt med å håndtere pandemien i Norge. Det tror jeg henger sammen med at folk har tillit til hverandre, og at folk tar ansvar selv og følger helsemyndighetenes og regjeringens råd, sier han.

SE VIDEO: Erna Solberg: Slik skal Norge gjenåpnes: