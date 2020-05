Oxford-studie: Sverige har høyest coronadødelighet i verden

Universitetet i Oxford og den ideelle organisasjonen Global Change Data følger dødstallene i pandemien dag for dag. Resultatene legges ut på nettsiden Our World in Data.

De siste tre dagene, det vil si 18. 19. og 20. mai, var de svenske dødstallene høyest i verden, regnet ut fra et sjudagers gjennomsnitt. Sverige har gjennom mai nærmet seg toppen av den dystre statistikken, skriver Aftonbladet , og har flere dager vært på toppen av listen.

Den 20. mai hadde Sverige 6,1 dødsfall per million innbyggere i gjennomsnitt de siste sju dagene, mot 5,6 for det nest hardest rammede landet på listen, Storbritannia.

Tallene tolkes svært forskjellig av eksperter avisen har snakket med. Tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke sier han fortsatt mener Sverige har gjort alt riktig, mens statsviteren Bo Rothstein kaller utviklingen en katastrofe.

– Tegnells ord er ikke guds lov

Flokkimmunitet er ikke en farbar vei, sier den svenske professoren i infeksjonssykdommer, Björn Olsen til Expressen. Han retter kritikk mot statsepidemiolog Anders Tegnell, som til samme avis tidligere har sagt at smitten ikke sprer seg klynger i landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell er igjen i hardt vær etter en ny studie viser at landet har høyest corona-dødelighet i verden sett opp mot folketallet. Foto: Claudio Bresciani / AP

– Anders Tegnells ord er ikke guds lov. Tegnell har gjettet ganske flittig under disse månedene. Jeg mener at han tar helt feil, sier Olsen i et intervju med Expressen.

– Dette viruset ser ut til å fungere i klynger. Det ligger ikke som en jevn teppebombe over en hel region, forklarer han.

Han påpeker at den eneste farbare veien for landet er å gå bort fra strategien om flokkimmunitet og heller fokusere på teste befolkningen for å spore smitten.

– Gjør man det får man raskt få ned smitten, sier Olsen.