Saken ble behandlet i en hurtigdomstol uten at den tiltalte var tilstede. Dommen ble avsagt 30. mars.

33-åringen ble dømt til fengsel i 75 dager for å ha samlet spytt i munnhulen og truet politiet med corona. Mannen ble også ilagt sakskostnadene.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten har lagt vekt på at dersom det overfor samfunnskritisk personell ytres «corona» samtidig som man spytter eller truer med å spytte, så er det et forhold det reageres strengt mot, sa politiadvokat Karl Kristian Nordheim i etterkant.

Men nå er det klart at dommen vil bli anket. Det bekrefter mannens forsvarer, advokat Bendik Falch-Koslung, overfor ABC Nyheter.

– Ja, den vil bli anket. Vi mener straffen er uforholdsmessig streng, sier han i en epost tirsdag formiddag.

Blodig på hender og i ansikt



Retten mente mannen hadde vist en hensynsløs atferd i en tid med stor usikkerhet hos mange når det gjelder omfanget og alvoret av corona-pandemien.

Konkret handlet det om en hendelse på ettermiddagen lørdag 14. mars, bare to dager etter at regjeringen iverksatte de strengeste tiltak i fredstid for å hindre utbredelse av corana. Mannen prøvde da å komme seg inn på en adresse i Groruddalen ved å slå på døra og forstyrret naboene.

«Da politiet kom så de at han var blodig på hendene og i pannen. De prøvde å snakke til han, men han var aggressiv og utagerende», heter det i tingrettsdommen.

«I'm gonna kill you»

Ifølge tiltalen skal 33-åringen først ha gitt seg da politiet kom, og da ha motsatt seg pågripelse og arrest. Han skal ha opptrådt aggresivt mot de to politibetjentene, sagt «corona» til dem mens han samlet spytt i munnen, bitt en betjent i armen og forsøkt skalle ned den andre.

Mannen skal ha vært beruset og i tillegg sagt «I'm gonna kill you» på engelsk og kommet med en rekke skjellsord på polsk og engelsk. Han sa også at de ikke lengre kunne sove trygt om natten fordi han skulle finne og drepe dem.

Ettersom han var skadet var det også en ambulanse tilstede, men han nektet å bli med denne frivillig og måtte «legges i båre med spyttemaske og håndjern». En ekstra patrulje måtte også tilkalles for å få kontroll på ham, heter det i dommen.

I dommen er det også inkludert en episode fra 2018 da mannen «i selvforskyldt rus» opptrådte aggressivt mot tre vektere.