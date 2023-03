28.000 frivillige i nye angrepsbrigader: – De har nok raseri i seg til å slå fienden

I skyggen av kampene i Bakhmut, Kherson og Zaporizjzja er Ukraina i ferd med å bygge opp nye kampenheter før den varslede våroffensiven.

De nærmere 30.000 soldatene skal organiseres i flere angrepsbrigader. Styrken vil trolig få en nøkkelrolle i den ukrainske hæren, og vil bli landets spydspiss i krigen mot de russiske okkupantene.

– Enhetene vil utelukkende bestå av frivillige. Vi har allerede mottatt 28.000 søknader fra frivillige. Vi rekrutterer også flere frivillige slik at vi har en reserve for fremtiden, sier Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko til ukrainsk TV, melder ukrainske medier.

Dermed er det ikke bare Putin som mobiliserer nye soldater i håp om å vinne krigen. Mer enn 300.000 russiske menn er tvangsmobilisert, og det kan bli flere. Krigen går ikke slik Kreml-ledelsen forutså, og russiske soldater dør i hopetall.

– Utvelgelsesprosessen er tøff nok

Dette bildet, tatt 20. oktober 2022, viser Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu som inspiserer utstyr mens de møter soldater under et besøk ved et militært treningssenter i det vestlige militærdistriktet for mobiliserte reservister, utenfor byen Ryazan. Les mer Lukk

De nye brigadene skal bidra til å forsterke forsvarsstyrkene og frigjøre de okkuperte områdene i Ukraina. Men terskelen for å bli en del av de nye angrepsbrigadene, er høy. De gjør ikke som Wagner Gruppen, det vil si å hente ut straffedømte som «kanonføde».

– Det er selvfølgelig ikke alle som kommer inn i disse enhetene, fordi utvelgelsesprosessen er tøff nok. Vi har allerede begynt å trene nesten alle enheter ved treningsområdene i landet vårt, sier Klymenko. Han bekrefter at noen av enhetene allerede begynner å ta form.

Reiseforbud for alle våpenføre menn



Ukraina er Europas nest største land. Før krigen brøt ut var innbyggertallet nærmere 45 millioner. Etter at Russland invaderte landet har et tosifret antall millioner flyktet fra landet, blant annet til Norge.

I tillegg er flere millioner ukrainere flyktninger i eget land etter massiv russisk bombing av kritisk infrastruktur som strøm- og vannforsyning, sykehus, skoler og andre sivile institusjoner.

Krigsutbruddet har også medført utreiseforbud for alle menn mellom 18 og 60 år. Bilder fra frontlinjen viser at mange av de stridende soldatene ved frontlinjen er godt voksne menn i 40-, 50- og 60-årsalderen. Mange av disse var i sivile yrker før de vervet seg til å slåss mot Putins armé.

Reservestyrke på 900.000 soldater



Ukrainas militære styrker består av både vernepliktige og vervede, og en reserve. Ifølge tall fra det ukrainske forsvarsdepartementet besto den stående styrken i 2020 av 54.000 offiserer og 123.000 andre soldater, hvorav 48.000 menige, ifølge SNL. I tillegg kommer sivilforsvaret som består av til sammen 250.000 soldater.

De operative reservestyrkene besto i 2020 av 229.000 personer. I tillegg kommer grensevaktstyrken på 40.000–50.000 mann, og nasjonalgarden på 50.000–60.000 mann.

Den samlede reservestyrken skal bestå av anslagsvis 900.000 soldater. Foreløpig er store deler av denne styrken ubrukt.

– De har nok raseri i seg til å slå fienden

På spørsmål om hvorfor Ukraina nå velger å be frivillige om verve seg til den nye angrepsstyrken, som er tenkt brukt i de mest offensive operasjonene i krigen mot Russland, svarer innenriksminister Ihor Klymenko slik:

– Mange av våre tjenestemenn som har forsvart og forsvarer landet vårt kom med initiativet til å rekruttere folk til slike enheter. De har nok raseri i seg til å slå fienden. Derfor ble det bestemt at alle de som er villige, som er patrioter, og som mistet sine hjem eller slektninger på grunn av krigen, skulle forenes i slike brigader, sier Klymenko, ifølge Ukrainska Pravda.

Det har også kommet meldinger om at myndighetene i noen byer skal ha gått tøft til verks for å rekruttere nok frivillige, men dette skal ha vært enkelttilfeller.

Rekrutterer krigsveteraner



Etter et besøk til byen Bakhmut ved frontlinjen i Øst-Ukraina, uttalte president Volodymyr Zelenskyj at han ønsket å frigjøre alle de russiskkontrollerte delene av landet. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB Les mer Lukk

Ihor Klymenko bekrefter at brigadene allerede er under oppbygging, og at målet er å frigjøre alle Ukrainas territorier og internasjonalt anerkjente grenser. Rekrutteringen vil primært foregå blant aktive politifolk, grensevakter og nasjonale gardister. 500 av de frivillige som har meldt seg, er kvinner.

– Først og fremst er dette personer som deltok i kampene i 2014-2015, og i 2022. Noen av dem er skadet, forteller Klymenko. Krigsveteranene blir en viktig bærebjelke i de nye brigadene.

– Dette er en slags elite, for å si det sånn

Kandidatene må bestå en militær medisinsk test, samt en psykologisk og fysisk test. Treningen av brigadekjemperne vil vare i flere måneder, først individuelt, deretter som del av en enhet. Når enheten er klar til strid vil den bli satt direkte inn i kamphandlinger ved fronten.

– Hver brigade er et team av mennesker som forstår hva de gjør og hvorfor. Dette er en slags elite, for å si det sånn. Vi startet kampanjen fordi vi ønsker å nå alle som ennå ikke har hørt om utvelgelsesprosessen til slike brigader. Vi trenger interesserte. Det er ikke nødvendig å ha militær trening da vi tilbyr vår egen trening, selv om erfaring vil gi en viss fordel, sier talskvinne for innenriksdepartementet, Mariana Reva, til Kyiv Post.

Kampklare innen utgangen av april



De nye militæravdelingene vil bestå av til sammen åtte angrepsbrigader, som er ventet å være kampklare innen utgangen av april. Det er omtrent samtidig som vestlige eksperter og etterretning venter at Ukraina vil gi ordre om en motoffensiv for å jage russerne ut av landet.

Hvor og når den kommer, er uvisst. Frontlinjen er mer enn 1000 kilometer lang.

Ifølge The Ukrainian Weekly skal ideen til de nye angrepsbrigadene ha blitt unnfanget av den tidligere innenriksministeren Denys Monastyrsky, som døde i en helikopterulykke i Brovary i Kiev oblast i januar.

