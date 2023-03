En ukrainsk soldat foran ødelagte russiske stridsvogner i Butsja, byen som tidlig i krigen ble et eksempel – og et symbol – på siviles lidelser og grusomheter begått under Russlands invasjon av Ukraina. Nå planlegger Den internasjonale straffedomstolen (ICC) de første formelle anklagene mot Russland om krigsforbrytelser. Foto: Felipe Dana / AP