Sylvi Listhaug føler velgerne har våknet: – Har sett at oljenæringen står på spill

Partilederintervjuet:

Sylvi Listhaug har på følelsen at mange velgere har lagt merke til at oljenæringen står på spill. Hun tror Frp har muligheter til å bli langt større og sterkere i årene som kommer.

ABC Nyheter publiserer i dagene frem mot valget intervjuer med lederne for partiene på Stortinget.

Fremskrittspartiet har hatt en stigende trend på nasjonale meningsmålinger de siste månedene ifølge poll of polls, men etter den ferskeste målingen fra 1. september ligger de fortsatt 4,1 prosentpoeng bak resultatet etter stortingsvalget i 2017.

Føler velgerne har våknet

Partileder Sylvi Listhaug er fornøyd med de stigende tallene. Hun har på følelsen at mange velgere nå har våknet og sett at oljenæringen står på spill.

– Oljenæringen står for enorme inntekter til landet. Det er mange som kommer bort og sier at de er bekymret over MDG og Rødt spesielt, men også SV, som kan få avgjørende makt etter valget, forklarer Listhaug til ABC Nyheter.

Les også: Per Olaf Lundteigen: – Vi har en historisk mulighet

Målet hennes for valget er å gjøre det så godt som overhode mulig.

– Jeg tror vi har muligheter til å bli langt større og sterkere i årene som kommer, og det er absolutt vår hensikt at vi skal greie det.

– Hvem blir valgets store taper?

– Det overlater jeg til velgerne. Det er de som sitter med fasitsvaret på det. Jeg lever i spenning til mandag.

Frykter asylbølge

Flyktninghjelpens sjef i Kabul, Astrid Sletten, har tidligere sagt at verden kan stå foran en av historiens verste flyktningkriser. Statsminister Erna Solberg har også uttrykt bekymring overfor temaet.

Listhaug frykter også asylbølgen, spesielt om Støre sitter i toppen med partier som vil åpne grensene.

Les også: Frp-nestor Carl I. Hagen om partiets fremtid: – Vi må slåss for å få Sp på borgerlig side

– Sånn som han har vingla i innvandringspolitikken tidligere, som den gangen da han ville ha 10.000 syriske flyktninger til Norge. Det kom over 30.000, og Frp måtte komme på banen og rydde opp. Det bekymrer meg, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Listhaug er ikke begeistret for en potensiell asylbølge med Jonas Gahr Støre i toppen av Norges regjering. Les mer Lukk

Listhaug kan av flere bli oppfattet som kontroversiell, men selv er hun ikke enig.

– Jeg står for de meningene Frp har. Vi har mer enn nok av politikere som går rundt grøten. Man blir ikke alltid så klok på hva de mener. Derfor mener jeg det er viktig å stå for det man står for. Noen liker det, andre liker det ikke.

For Listhaug er det viktig at man tør å ta i de vanskelige debattene, noe hun mener Frp alltid har gjort.

– Det er ikke vi som endrer politikken, det er alle andre som endrer seg. Det vi sto alene om for 20 år siden i innvandringspolitikken har senere blitt innført. Alle andre må bare våkne. Det er en tålmodighetsprøve med de andre partiene, sier hun.

Trenger ikke pynte tall i Norge

– Hva er den viktigste saken i valgkampen?

– Oljenæringens framtid. Vi må sikre tusenvis av arbeidsplasser og enorme milliardinntekter. Vi er nødt til å sørge for at Norge skal være med å produsere olje og gass i all den tid verden trenger det.

– Er du redd for klimaendringene?

– Jeg mener definitivt at vi skal gjøre det vi kan for å få ned utslippene, men da må vi få tiltak som tar det ned globalt, ikke bare pynte tall i Norge. Flere av partiene snakker om at vi skal redde verden på klima, men vi har ikke råd til å gi folk medisiner eller pensjon her hjemme, sier Listhaug.

Videre utdyper hun at liv går tapt i Norge fordi vi er for trege. Fordi vi ikke har råd.

– Vi har råd til bistand, integrering og klima, men ikke råd til å fjerne avkortningen av pensjoner der man tar ti prosent fra de som er gift eller samboere i Norge, sier partilederen.

– Hvilken er din personlige hjertesak?



– Eldreomsorg. Jeg er ekstremt opptatt av at vi skal ta vare på de som bygde landet. Derfor blir jeg opprørt når jeg hører om eldre som ikke blir behandlet med verdighet.

– Har regjeringen gjort en god eller dårlig jobb med pandemihåndteringen?



– Håndteringen har vært bra, bortsett fra at krisepakkene har vært for dårlig. Jeg synes håndteringen har vært litt fraværende under valgkampen, men ellers er det gjort en god jobb.

Fire kjappe spørsmål

– Hva er det verste du har måttet gjøre som politiker?

– Det må være den første skoledebatten min. Det kunne fort blitt både den første og den siste, sier Listhaug lattermildt.

Hun forklarer at hun på dette tidspunktet var veldig uerfaren, og med kopiert partiprogram på annenhver side ble forberedelsene amputert.

– Jeg ble sendt til en av de rødeste skolene i Møre og Romsdal. Det var ikke akkurat en vitamininnsprøyting hos en ny debattant.

– Når var du ordentlig lei deg sist?



– Det har vært forkjølelse i hjemmet, og det har ikke jeg tid til om dagen, så jeg har bodd på hotell den siste uken. Det er stusselig. Jeg savner barna og mannen min.

– Når var du ordentlig glad sist?

– Skolevalgresultatet. Jeg hadde en veldig god magefølelse, og magefølelsen slo til.

– Et siste dilemma: Kjøttkaker med Trygve på kroa, eller sushi med Erna på Geilo.



– Kjøttkaker med Trygve hadde vært stein artig, men sushi med Erna hadde også vært koselig. Jeg går for kjøttkaker med Trygve.