Trump benåder sine gamle venner

Trump innledet benådningsprosessen nå i november ved å løslate tidligere Michael Flynn, som hadde vært general i den amerikanske hær før han ble utnevnt til sikkerhetspolitisk rådgiver for president Trump i Det Hvite Hus i 2017.

Tidligere president Barack Obama advarte Trump mot å ansette Michael Flynn som sikkerhetspolitiske rådgiver i Det Hvite Hus, og det varte heller ikke lenge før Flynn ble oppsagt etter å ha hatt jobben i Det Hvite Hus i bare 22 dager.

Senere er det kommet for en dag at Flynn tidligere hadde hatt et langt tettere forhold til russiske ledere i Moskva enn det som var kjent da han ble ansatt av Trump i Det hvite hus, blant annet gjennom boka «Collusion» (SAMMENSVERGELSE – Hvordan Russland Hjalp Trump til å Vinne Det Hvite Hus) skrevet i 2017 av The Guardians daværende korrespondent i Moskva, Luke Harding.

Flynns støttespillere ser på ham som et offer for en politisk hevnaksjon fra utgående president Obamas side for å skade den påtroppende Trump-administrasjonen med å opprettholde ryktene om Trumps nære tilknytning til Putin og hans regjering i Russland. (Fra Kapittel «General Misha» i Luke Hardings bok «Collusion», Guardian Books 2017.)

Den konkrete saken gjaldt Flynns nære kontakt med den russiske ambassadør Kislyak i Washington straks etter at Trump ble president i januar 2017. Kort etter at Flynn ble ansatt, ble han tatt i å ha løyet om hvor mange møter Trumps folk hadde hatt med den russiske ambassadøren i forbindelse med etableringen av den nyvalgte Trump-regjeringen i januar 2017.

Ikke minst trenger Trump svært aktive og lojale medarbeidere hvis han skulle forsøke å benåde seg selv.

Om den muligheten har Trump tvitret:

– Som det har vært sagt og skrevet av en rekke juridiske eksperter, har jeg den absolutte rett til å benåde meg selv. Men hvorfor skulle jeg behøve å benytte meg av denne muligheten, når jeg ikke gjort noe galt?

Likevel har president Trump hittil sagt at resultatet av presidentvalget i år er blitt forfalsket, og at han ikke vil erkjenne noe nederlag før den nyvalgte Kongressen tas i ed den 3. januar og valgmannskollegiet bekrefter resultatet av presidentvalget den 6. januar.

Midt i en bemerkelsesverdig uvisshet om hvor den amerikanske president Donald Trump har sin lojalitet, hos det amerikanske folk eller hos den russiske president, bekrefter Trump at det kan være grunnlag for en slik tvil.

I forlengelsen av tvilen, vil nok få slå seg helt til ro før den nye kongressen er tatt i ed den 3. januar og valgmannskollegiets 538 stemmer er opptalt og fordelt mellom de to hovedkandidatene, republikaneren Donald Trump og demokraten Joe Biden.

Det er ikke umulig at vi alle kan få se andre muligheter som Trump har for å slippe løs flere innsatte som soner dommer på flere år. Flynn hadde som amerikansk general oppnådd innpass i de øverste politiske sirkler i Russland og hadde ved en rekke anledninger fått plass ved president Putins side ved offisielle middager i Kreml uten at Flynn hadde rapporterte dette til amerikanske etterretningsmyndigheter.

I russiske kretser gikk Michael Flynn under navnet general Misha, hvor Misha er den russiske versjonen av navnet Michael.

En av de øvrige som kan stå for tur til å bli benådet er Paul Manafort, som var sjef for Trumps valgkamporganisasjon foran presidentvalget i 2016. Han sitter i fengsel med dom på mer enn sju års fengsel, dømt for økonomiske forbrytelser og skattesvindel.

Han er også anklaget i forbindelse med FBIs spesialetterforsker Robert Muellers avsløringer om samarbeid med russere i forbindelse med etterforskning av mulig ulovlig bruk av donasjoner til valgkampen, men som kan ha vært brukt til andre formål. Steve Bannon var en slags ideologisk og strategisk leder for Trumps valgkamp i deler av Trumps tidlige tid i Det Hvite Hus. Bannon og tre andre ble tiltalt av en statsadvokat i New York for å ha tilegnet seg økonomiske midler som kom fra Trumps tilhengere for å støtte hans personlige valgkamp, men ikke til hans øvrige forbruk.

George Papadopoulos var en utenrikspolitisk rådgiver i utkanten av Trumps valgkamporganisasjon, men han ble trukket inn i etterforskningen fordi han ble en svært aktiv kampanjeaktivist som ble arrestert for å ha løyet under forhør av FBI.

Det kan være naturlig å se på alle disse benådningene i sammenheng med senere. Donald Trumps videre politiske engasjement i Washington, eventuelt om han allerede nå vil sikre seg lojale medarbeidere og støttespillere til at han igjen vil forsøke å bli president i USA – enten ved dette presidentskiftet – eller senere.