Like sikkert som «Amen» i kirka kommer debatten om nissen og barn. Aller helst ved juletider. Er barn så lettkrenket, som det heter nå for tiden?

For de uinnvidde: Spørsmålet i år også er om det er ok framferd av en nisse å spørre «Er det noen snille barn her».

– Barn møter forventninger og korrigeringer for ukorrekt oppførsel fra alle hold, hele tiden. Vi har råd til å frede julaften fra dette evige prestasjonsjaget, skriver Ellen Elisabeth Dittmann-Monsen i Tønsberg Blad.

Hun er småbarnsmor og pedagogisk-psykologisk rådgiver og tar nå et oppgjør med julenissen.

Kommer det da en gammel mann med hvitt skjegg og spør om barnet har vært snill, kan den uskyldige jævelungen så fort få personlighetsproblemer, skulle man tro. Fra før har vi lært at det heller ikke finnes slemme eller onde barn.

I Coca Cola-nissens hjemland er det det en annen tilnærming. Der finnes det foreldre som mener det er galt at nissen skal få æren for alle gavene, og insisterer på at det skal stå «Mamma og Pappa» på til-fra-lappen, skriver New York Post.

Eventuelt «Mamma & mamma», «Pappa & pappa», «Din voksenperson & Hen», eller hvilke konstellasjoner som har gått sammen for å gi barnet trygghet.

Spørsmålet blir: Når kan du fortelle neste generasjon at nissen ikke finnes uten at de blir krenket og får livene sine ødelagt?

Hæ - er nissen en oppdiktet person, lissom?!

Noen vil vel kunne si at det bør skje samtidig som man forteller sannheten om andre voksenpersoner som blir feiret i jula.

Les også:

Ikke ryk og reis

Busemann for tog

70 000 ganger godnatt, Christen Sveaas!