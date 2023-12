De siste årene har store deler av Europa vært preget av høye temperaturer, tørke og skogbranner om sommeren.

Særlig Hellas har vært rammet, og flere nordmenn fikk i fjor ferien ødelagt på den greske øya Rhodos som følge av skogbranner.

Klimaforsker ved meteorologisk institutt Rasmus E. Benestad, advarer nordmenn mot å reise på sydenferie i sommer.

– Skogbranner i utsatte områder kommer stadig oftere og oftere. Vi ser en trend, og ingenting tyder på at den snur eller stopper opp, sier han til ABC Nyheter.

– Folk som reiser til syden må forberede seg på at det blir veldig varmt, sier Benestad.

Han anbefaler reiselystne nordmenn å ikke reise dit det er veldig varmt fra før, og påpeker at man tar risiko når man er ute og reiser. Både ekstreme nedbørsmengder og skogbranner vil for eksempel påvirke infrastruktur. Denne risikoen vil bare øke fremover.

Men ifølge reiseselskapene har ikke nordmenn latt seg skremme ennå.

Nordmenn er vanedyr

Selv om det ennå er litt tidlig, har flere nordmenn allerede bestilt sommerferien for 2024.

– Vi ser allerede «som vanlig» at folk gjør som de alltid har gjort, de bestiller til Spania og Hellas, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn.no Reise.

– Har nordmenns reisevaner endret seg i lys av de mange brannene, uværet og hetebølgene i typiske feriefavoritter de siste årene?

– Absolutt ikke, sier Berge.

– Nordmenn er vanedyr når det gjelder sommerferien. Og for øvrig i vinterferien, som går til Gran Canaria.

Også reiseselskapene Apollo, Tui og Ving melder om samme trend.

Men Marie-Anne Zachrisson, landssjef i Ving Norge, påpeker at det er tidlig.

– Det er for tidlig å se tydelige trender for salget til sommersesongen 2024, det er nok først i januar vi kan se mer hvordan salget utvikler seg for neste sommer, sier hun til ABC Nyheter.

Dette istemmer Berge i Finn.no Reise, som legger til at det er spenning knyttet til salget i måneden som også er preget av «januar-salg».

Derfor går det ikke an å lese noen spesielle avvikelser i bestillingsmønster med tanke på hendelsene i fjor, sier Zachrisson i Ving.

– Men det er de kjente og kjære reisemålene i Middelhavet som topper salgslistene per nå: Mallorca, Kreta, Rhodos og Kypros. Et litt mindre reisemål som også booker bra, er nydelige Parga i Hellas.

En mann forsøker å slukke en brann i nærheten av Lindos på Rhodos i fjor sommer. Foto: Petros Giannakouris / AP / NTB

Noe har endret seg

Men ikke alle nordmenn venter.

Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i reiseselskapet Apollo, sier til ABC Nyheter at de har opplevd en salgsøkning på 15 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Og en stor andel av dette er sommerreiser for neste år, sier hun.

– De som bestiller tidlig er først og fremst barnefamiliene i år, og selvfølgelig de som har spesifikke ønsker om leilighetstyper og lignende.

Apollo ser heller ingen store endringer fra tidligere når det kommer til reisemål.

– Det vi derimot ser, er en økt etterspørsel etter «mindre» og mer genuine reisemål, som eksempelvis de greske øyene Limnos og Karpathos. Etterspørselen etter kombinasjonsreiser, hvor man kan kombinere flere reisemål på én ferie, er også utrolig populært – spesielt i Hellas. Det kan med andre ord se ut til at øyhopping er tilbake for fullt nå.

– Samtidig ser vi at treningsreiser øker i alle målgrupper, også familier, legger hun til.

Rivera mener det kan virke som nordmenn har fått et økt behov for opplevelser og aktivitet i ferien – og at vi definitivt vil fylle feriekofferten med mye mer enn bikiniskiller, som hun sier.

– Det er ikke lenger nok for oss å ligge ved bassengkanten; vi vil oppleve, oppdage og dyrke egeninteresser, og det er jo fantastisk!

Nordmenn trives best der vi alltid har vært. Her fra Palma Beach på Mallorca. Men nå vil vi også gjerne oppleve mer, ifølge reiseselskapene. Foto: Jaime Reina / AFP / NTB

Flere bestiller reise i «skuldersesongene»

Zacharisson i Ving forteller at i fjor tok salget skikkelig av allerede i romjulen. Så langt ligger Vings sommersalg på lignende nivå som i fjor, hvor de mest populære hotellene som selger tidlig.

Også Berge i Ving melder om cirka samme bestillingsvolum i som i fjor, og regner med at mange venter på tilbud.

Anne Mørk-Løwengreen, kommunikasjonssjef i Tui Norge, forteller at det tradisjonelt sett kommer inn mange sommerbestillinger i ferietiden rundt jul og nyttår.

– Vi koser oss sammen med familien. Ribba, lutefisken eller pinnekjøttet er fortært og gavene pakket opp. Da er det lett å drømme seg bort til sol og sommer. Det er smart å være tidlig ute med å bestille, da er det størst utvalg av reiser, både når det gjelder reisemål, hoteller og ikke minst er de beste flyavgangene tilgjengelig, sier hun til ABC Nyheter.

Mørk-Løwengreen forteller videre at de sammenlignet med sommeren 2023 i år ser en økning i bestillinger i juni og august, de såkalte «skuldersesongene», da de er før eller etter fellesferien.

– Det kan jo henge sammen med hetebølgen vi opplevde i juli i Hellas og Spania i sommer – at det har ført til at flere enn tidligere velger å legge ferien enten tidligere eller senere på året, hvor det ikke er så hett som midt i juli.

Barnefamilier mer tilbakeholden

Ifølge Mørk-Løwengreen opplever de også at barnefamiliene som reiser mest i skoleferier har vært mer tilbakeholdne enn normalt.

– Det er nok denne gruppen som merker effekten av de økonomiske forholdene med økt rente og økte priser mest, så de sitter lenger på gjerdet enn tidligere. Derfor har vi også justert kampanjene våre og har mange gode tilbud med gratis «all inclusive» for barn til enkelte reisemål, hvis man bestiller nå. Juli blir alltid utsolgt uansett, det er høysesong, så her er det lurt å sikre seg et av våre gode tidlige tilbud, sier hun.

Når det gjelder par uten barn og enslige så er reiselysten og bestillingslysten fortsatt på topp, legger hun til.

Også hos Tui troner de populære reisemålene Rhodos, Kreta og Mallorca på topp. Dette gjelder da tradisjonelle charterreiser, sier Mørk-Løwengreen, og legger til:

– Når det er sagt, så er det større interesse for de litt mindre greske øyene Samos, Zakynthos og Kos. Her ser vi en økning av bestillinger på ti, 20 og 54 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spennende. Kanskje flere nordmenn ønsker et mer avslappet strandliv på mindre, mer pittoreske greske øyer i 2024?