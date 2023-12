Det er allerede åtte villmarksarv-steder på fem kontinenter, og flere vil bli lagt til i nær fremtid.

Tanken er at turister som i fremtiden reiser til Wildlife Heritage Areas skal kunne komme hjem igjen med unike natur- og dyreopplevelser – pluss god samvittighet – i bagasjen.

Dyrelivsvennlige områder er et oppgjør med gammeldags pommes frites-turisme som elefantturer, tigerselfies og delfinarier.

Målet er at konseptet helt skal utrydde salget av billetter til opplevelser der ville dyr utnyttes, og på sikt skal gjøre triste dyreparker med ville dyr i små bur og lenker overflødig.

Fortidens dyreunderholdning



Dyrelivsekspert Stephanie Kruuse Klausen, World Animal Protection. Foto: World Animal Protection

– Alt slikt hører fortiden til. I dag vet vi at bak de lydige elefantene, apene, delfinene og bjørnene som stilles ut eller vises i underholdningsshow skjuler seg en virksomhet med nedbrutte eller lamslåtte dyr, sier dyrelivsekspert Stephanie Kruuse Klausen i World Animal Protection i en pressemelding.

Hun fortsetter:

– Vi er ekstremt stolte over at vi nå kan presentere et nytt dyrevernprogram som er laget i samarbeid mellom lokale innbyggere, organisasjoner, myndigheter og næringsliv samt reiseleverandører og turoperatører, som er viktige aktører i denne sammenhengen.

Kongen av Apenninene, den sjeldne marsikanske brunbjørnen, får ekstra beskyttelse ettersom territoriet i den italienske fjellkjeden i Abruzzo har blitt utpekt som et dyrearvområde gjennom Wildlife Heritage Areas. Foto: Bruno D. Amicis / World Animal Protection

Naturlige dyremiljøer



Hos Spies Rejser, som allerede jobber med bærekraft og har et tett samarbeid med World Animal Protection, støtter Sofie Folden Lund helhjertet det innovative prosjektet:

Sofie Folden Lund, presse- og komunikationschef, Spies Rejser Foto: Spies Rejser

– Med Wildlife Heritage Areas kartlegger og utvikler man konkrete dyrelivsvennlige områder over hele verden, og legger samtidig til rette for at reisende kan oppleve dyrene i deres naturlige miljøer. Det er ikke bare et ekstremt sympatisk og viktig prosjekt, men også noe som vil gi våre gjester og alle andre reisende noen helt spektakulære opplevelser, sier Sofie Folden Lund, kommunikasjonssjef i Spies Rejser i meldingen.

– Ville dyr må forbli ville og ikke utføres i fangenskap eller brukes som underholdning for turister. Derfor jobber vi tett med World Animal Protection for å sikre at våre utflukter lever opp til standarden for beskyttelse av ville dyr, akkurat som vi guider våre gjester til dyrevennlige reiseopplevelser, forklarer Folden Lund.

Artikkelen fortsetter under bildet



På den portugisiske øya Madeira er et enormt område utpekt som Whale Heritage Area. Her kan du blant annet dra på hvalsafari og møte tumlere - de lekne Bottlenose-delfinene. Foto: World Animal Protection

Mennesker, dyr og natur trenger hverandre



Hos dyreorganisasjonen understreker Stephanie Kruuse Klausen viktigheten av det tette samarbeidet med Spies Rejser og reiselivsbransjen over et bredt spekter.

– Et viktig element bak visjonen om Wildlife Heritage Areas er at områdene er tilgjengelige. Både for lokalbefolkningen og turister. Visjonen kan bare gjennomføres fordi alle parter er enige om at det skjer på naturens og dyrenes premisser, og samtidig kan se hvor mange positive fordeler det gir for nærmiljøet, lokale arbeidsplasser, og stedets økte verdi som en turistområde, sier Kruuse Klausen.

– Viltminneområder skapes ut fra den grunnleggende tanken om at mennesker, dyr og natur trenger hverandre. Med de dyrelivsvennlige områdene skal vi hylle vår felles naturarv med alle sine fantastiske arter, mangfold og muligheter. Til inspirasjon og glede for nåværende og fremtidige generasjoner. Det er egentlig litt den samme tanken som bak Unescos velkjente verdensarvliste, sier Stephanie Kruuse Klausen.

Åtte dyrearvområder



Så langt er åtte dyrearvområder utpekt på fem kontinenter. Det nærmeste stedet til Norge er den italienske fjellkjeden Apenninene, hvor det er utpekt et område på 1100 kvadratkilometer hvor du kan møte blant annet den sterkt truede Marsikanske brunbjørnen.

Hvis du vil lenger unna, kan du blant annet oppleve den fascinerende natabe i det 640 kvadratkilometer store området som er utpekt i Amazonas regnskog mellom Peru og Colombia, eller du kan dra til Madeira på hvalsafari og oppleve delfiner, pilot hval og spermhval.

Her er de første åtte Wildlife Heritage Areas: