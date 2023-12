Fingerringen hadde angivelig en verdi på 750.000 euro, over 7,5 millioner norske kroner. Den tilhørte en malaysisk forretningskvinne som hadde reist fra London for å bo på det berømte hotellet i Paris.

Hun hadde forlatt rommet sitt for å shoppe i Paris. Ringen sto angivelig på et bord i rommet. Men da hun kom tilbake noen timer senere, var ringen borte.

Da hun ikke fant den, tok hun kontakt med hotellet og meldte det til politiet, skriver avisen Le Parisien ifølge Standby.dk som siterer Euronews.

Det ble satt i gang et større søk – hotellets sikkerhetspersonale lette også i støvsugeren som blant annet ble brukt til å rengjøre gjesterommet.

Og her lå ringen.

Hvordan den havnet i støvsugeren, sier ikke historien noe om.

Som kompensasjon for hendelsen, som tross alt endte lykkelig, har The Ritz tilbudt kvinnen tre gratis overnattinger på hotellet.

«Coco Chanel Suite» ved Hotel itz, Paris. Foto: Hotel Ritz

En halv million natten



Den dyreste suiten koster 560.000 norske kroner – per natt.

Ritz-hotellet, som ligger på Place Vendôme i sentrum av Paris, omtrent mellom Place de la Concorde og operahuset, ble grunnlagt i 1898 av den sveitsiske hotelleieren César Ritz sammen med den franske mesterkokken Auguste Escoffier.

Ifølge nettsiden har hotellet 159 rom og suiter. Suitene er oppkalt etter kjendiser som har bodd på hotellet, som Marcel Proust, Charlie Chaplin, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald og Coco Chanel.

Ifølge hotellets nettside koster det billigste rommet – et Superior-rom på 35 kvadratmeter – fra 24.000 kroner per dag.

Den dyreste suiten – Suite Impériale med 218 kvadratmeter – har blant annet to soverom, stue og spisestue med kjøkkenkrok. Her starter prisen på 47.000 euro dagen, 560.000 kroner.

I dansk politikk er Ritz-hotellet kjent etter at daværende sosialdemokratisk utdanningsminister Ritt Bjerregaard overnattet på hotellet i 1978 under et lengre opphold i forbindelse med en UNESCO-konferanse i Paris til en samlet regning på over 50.000 kroner.

Hun ble deretter sparket av statsminister Anker Jørgensen.