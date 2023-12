Viking kunngjorde tirsdag at de vil utvide sin europeiske elveflåte med ytterligere 10 Viking-langskip de kommende årene.

– Vi ser frem til å ønske disse nye langskipene velkommen til vår europeiske flåte og introdusere The Viking Way of Exploration for enda flere gjester i de kommende årene, sier Torstein Hagen (80), styreformann i Viking.

– For å møte den sterke etterspørselen for europeiske elvereiser, vil åtte av de nye fartøyene seile Vikings populære reiseruter på elvene Rhinen, Main og Donau, mens ytterligere to Viking-langskip vil bli med i flåten på Seinen, kunngjorde selskapet.

Viking Cruises har i dag en flåte på 80 elvecruiseskip som seiler på elver og store innsjøer i blant annet USA, Egypt, Asia og Europa.

Viking Longship på Rhinen. Foto: Viking Cruises

Bygges i Tyskland



Den totale ordren inkluderer også ett Viking Longship for Seinen som ble annonsert i februar 2023. Fem av de nye fartøyene skal leveres i 2025, mens de resterende fem skal leveres i 2026.

Skipene kalles langbåter etter vikingenes båttradisjoner er rundt 135 meter lange og har plass til opptil 200 passasjerer. River cruiseskip er relativt flate, opp til vanligvis fire etasjer for at de skal kunne gå under alle broene over de europeiske storelvene.

Den massive byggestarten ble offisielt markert med en kjøl-leggingsseremoni på Neptun Werft verft i Rostock, Tyskland, hvor alle Vikings langskip har blitt bygget siden debuten i 2012.

– Helt siden vi startet Viking for 26 år siden, har vårt oppdrag vært å hjelpe våre gjester med å utforske verden i komfort. Vi fokuserer på destinasjonen, og vi bygger elegante, innovative skip, sier Hagen.

Viking Longship i Boppard Foto: Viking Cruises

El-drevet på elven



Så langt det er mulig skal de nye skipene være elektrisk drevne og ha mulighet for tilknytning til landstrøm i anløpshavnene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skipene er også utstyrt med solcellesystemer for å redusere klimafotavtrykket ytterligere.

Torstein hagen grunnla Viking Cruises i 1997. Selskapet har i dag også ni havgående cruiseskip i klassen for mindre cruiseskip – hvert med plass til knappe 1000 gjester fordelt på 500 lugarer og suiter.

Rederiets neste skip i havgående avdeling blir Viking Vela, som forventes satt i drift i desember neste år.