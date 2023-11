Yngre lesere kan klikke på denne lenken for å skjønne hva Concorde handlet om.

Men, en gruppe flyentusiaster har begynt å samler inn penger i et dristig forsøk på å bringe London Heathrows Concorde inn til London sentrum for å skape den om til en reell turistattraksjon, skriver Aerotimes.com

Gruppen bak prosjektet, kalt «Concorde on the Thames», prøver å skaffe midler for å gjenopplive det supersoniske jetflyet til sin tidligere prakt og stille ut flyet på en plattform som svever over Themsen.

Ifølge forkjemperne har Concorde som i dag står på London-Heathrow-flyplassen blitt fullstendig strippet innvendig og er desperat etter å sikre det nytt liv slik at publikum kan nyte det utrolige flyet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Concorde fly på Sola Lufthavn i 1996. Foto: NTB scanpix.

Concorde i sentrum



Gruppen prøver å samle inn 1 million pund – 13 millioner kroner – for å dekke tre planleggingssøknader som er nødvendige for å sikre at jetflyet har riktig dokumentasjon og ekspertise på plass for å kunne bli flyttet.

Flyet som i dag står på Heathrow er kjent som Concorde Alpha Bravo, og har vært plassert der siden august 2000.

Teamet bak Concorde på Themsen håper å få støtte fra politikere, næringslivsledere og et globalt Concorde-brorskapet. Entusiastene skal, tross ulykken 25. juli 2000, fortsatt finnes over alt.

Besøkende vil kunne gå inn og sette seg

Planene for utstillingen i London sentrum, nær Big Ben og Houses of Parliament, inkluderer en plattform med to dekk, som lar besøkende gå inn fra elvebredden på nedre dekk med Concorde plassert over.

I tillegg til å se flyet fra utsiden, vil besøkende kunne gå inn og sette seg ned som om de var i ferd med å ta av for en supersonisk flytur til New York.

Det er ikke første gang et prosjekt har blitt lansert for å flytte en Concorde til London sentrum. Men dessverre for mange har tidligere forsøk endt i fiasko. Med en ny gjeng med luftfartsentusiaster som tar opp kampen, håper initiativtakerne at alt fortsatt skal være mulig.

Unntatt å vekke Concorde-prosjektet til live igjen.

