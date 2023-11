I tillegg har spanske Malaga klatret til fjerdeplass i årets statistikk over juleferie-reiser fra Ticket Feriereiser – fra å ha ligget på åttende plass blant de mest populære reisemålene før pandemien.

Julen har tradisjonelt vært en tid for å samle familie og venner, men det er også en tid hvor mange familier velger å søke sol og varme i utlandet. Ifølge reisebyrået Ticket er ikke dette en trend som kun fantes før pandemien – den har kommet tilbake igjen nå som reiselysten er på topp.

- I julen er det som regel både kulde og mørke i Norge, så det er et perfekt tidspunkt å reise på utenlandsreise for de som ønsker noen ekstra soltimer. Mange av våre kunder ønsker å kombinere den tradisjonelle julen med en avslappende ferie. De er ute etter sol og varme, men ønsker samtidig å oppleve julestemningen på sin egen måte, sier Ellen Wolff Andresen, Markeds- og Administrasjonssjef i Ticket, i en pressemelding.

- Malaga har et behagelig klima og en fantastisk blanding av kultur, mat og naturskjønne attraksjoner. Nærheten til Norge gjør det til et perfekt reisemål for dem som ikke vil bruke for mye tid på flyet og mer tid i solen, sier Wolff Andresen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Frankfurt har seilt opp som et attraktivt mål for nordmenn som ønsker å ferire jul i en europeisk storby, viser Tickets julereisestatistikk. Foto: Dreamstime

Hit reiser vi i jula



Amsterdam, som tidligere var et populært reisemål og tok tredjeplassen i 2019, har nå falt helt ut av årets liste. De fleste som ønsker å feire jul i en europeisk storby velger London eller Frankfurt i stedet i år.

Her er Tickets toppliste:

Gran Canaria (1)

Bangkok (2)

Malaga (7)

Alicante (8)

Tenerife (5)

London (6)

Frankfurt (Ny)

Ho Chi Minh City (Ny)

Riga (Ny)

Barcelona (Ny)

Kilde: Tickets bookingstatistikk, reiser med avgang i juleuken 2023. Tallene i parentes er for samme periode i 2019.

Artikkelen fortsetter under bildet



London er på topp av populære reisemål for Norwegians passasjerer denne julen. Foto: Dreamstime

Norwegian: Fem av ti er i Spania



Årets liste over nordmenns favorittreisemål for juleukene fra Norwegian viser at Europas storbyer og stranddestinasjoner i Spania lokker mest.

Fem av de ti mest etterspurte destinasjonene er europeiske storbyer utenfor Spania, mens den andre halvparten består av populære reisemål på det spanske fastlandet og de kanariske øyene.

– Etterspørselen etter flyreiser fortsetter å være høy, og julen er intet unntak. I år er det spesielt stor interesse for å besøke noen av Europas fineste storbyer, som Berlin, Paris og Roma. Storbyferie har noe å by på for alle, og man kan enkelt kombinere kulturopplevelser med shopping, sier Magnus Thome Maursund, kommersiell direktør i Norwegian i en pressemelding.

Ellers fortsetter Spania å være et favorittland som mange velger å dra tilbake til.

Dette er de ti mest populære utlandsdestinasjonene over jul og nyttår blant norske reisende:

• London

• Alicante

• Berlin

• Malaga

• Barcelona

• Krakow

• Las Palmas

• Tenerife

• Paris

• Roma

Listen er basert på de mest populære utenlandske reisemålene fra Oslo lufthavn Gardermoen mellom 20. desember 2023 og 7. januar 2024.