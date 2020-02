I det blå, varme havet utenfor kysten av Hawaii svømmer en knølhvalmor med sin lille kalv som hun fødte to uker tidligere. Moren svømte hit helt fra Alaska fordi forholdene her er perfekt for ungen hennes. Ettersom Hawaii er så avsidesliggende, er kalven trygg for de fleste rovdyr. Og mens moren får anledning til å slappe av, kan hun gi den lille kalven både trygghet og melk.

– Jeg er selv mor, og for meg var det ubeskrivelig flott å kunne se det sterke båndet mellom mor og barn. Nærheten og intimiteten som disse enorme dyrene delte ga oss noen virkelig rørende øyeblikk, forteller produsent Kathryn Jeffs på telefon med ABC Nyheter.

En knølhvalmor med sin to uker gamle kalv like utenfor Hawaii. Foto: BBC Earth

– Det er nesten som om dyrene blir som mennesker?

– Vel, vi mennesker er jo også dyr. Relasjonen mellom mennesker er ikke noe som bare har oppstått på magisk vis ut av det blå, det er noe du kan se gjenspeile seg over alt i den naturlige verden hos en rekke dyrearter der båndet mellom foreldre og barn er svært viktig. Og i scenen med knølhvalene kommer dette virkelig til uttrykk.

Fiskere og flaggermus

6. februar klokken 22:00 er det duket for premiere på BBC Earths nye miniserie «Earth’s Tropical Islands» som består av tre episoder der vi kommer tett på et helt unikt dyreliv. Fra berømte lemurer på Madagaskar og albatrosser på Hawaii til svømmende aper, flygende slanger og kjøttetende planter på Borneo.

I forbindelse med serien har BBC samlet noen av de flotteste dronebildene fra de tre paradisøyene til en ti minutters film som du kan se øverst i saken. Her er det bare å lene seg tilbake, sette bildet på fullskjerm og finne fram hodetelefoner mens du drømmer deg bort.

Blant annet svever vi over knølhvalmamma med den lille ungen mens de gnir seg mot hverandre og forsterker det tette, livsviktige båndet mellom dem. Andre sekvenser tar oss med over skogkledde åser og frodige regnskoger der morgendisen ligger tungt.

Borneo er verdens tredje største øy og deles politiskt av Malaysia, Indonesia og Brunei. Foto: BBC Earth

Vi glir sakte over fiskere som ror i de små kanoene sine over krystallklart vann og betrakter små maneter som flyter som hvite prikker tett i tett. Enorme grotteinnganger gaper mot oss fra fjellveggene og vi er vitne til myriader av flaggermus som har tatt til vingene mens solen er på vei ned i horisonten.

Verdens eldste øy

Et fellestrekk for de tre tropiske øyperlene som vi svever over i videoen øverst i saken, er at deres avsondrede plassering har skapt grobunn for unike habitater der det lever dyr som ikke finnes noen andre steder i verden.

Madagaskar i Det indiske hav er verdens eldste øy, og den ble revet løs fra det som i dag utgjør Afrika på dinosaurenes tid. Øya har utviklet seg videre i full isolasjon fra resten av kloden, noe som har gjort at cirka åtti prosent av flora og fauna er endemiske, det vil si at det ikke finnes maken til dem noen andre steder i verden. De kanskje mest kjente dyreartene tilhører lemur-familien.

Ikke noe annet sted i verden er naturmangfoldet rikere og mer spesielt enn på Madagaskar. Foto: BBC Earth

Verdens fjerde største øy kan by på to årstider - en varm og regnfull periode som varer fra november til april, mens en kjøligere og tørr periode strekker fra mai til oktober. På grunn av det unike biologiske mangfoldet, kaller noen økologer Madagaskar for «det åttende kontinent», skjønt et egentlig kontinent defineres ved at det har sitt eget innenlandsklima.

I dag er Madagaskar en afrikansk øyrepublikk. Fra 1896 til 1960 var landet fransk koloni. Tiden etter uavhengigheten har vært politisk ustabil, med flere udemokratiske maktskifter. UD skriver på sine sider at den politiske situasjonen har blitt mer stabil og oversiktlig etter at president-, parlaments- og lokalvalg ble relativt fredelig gjennomført i 2018/2019, og landets sikkerhetsstyrker ivaretar sikkerheten bedre enn før.

Evolusjonsløp uten konkurrenter



Borneos opprinnelse er helt annerledes. Øya var tidligere festet til fastland og inngikk som en del av en enorm regnskog som strakk seg tvers over Sørøst-Asia. Men da havnivået begynte å stige i forbindelse med den siste istid for omkring 10.000 år siden, ble det som i dag er Borneo isolert og separert fra fastland.

Dyrene som fantes på det som ble Borneo, fantes også på fastlandet. Men da de ble isolert på sin egen øy, kunne evolusjonsløpet fortsette uten konkurranse utenfra. Det har gitt en enestående natur med unike dyrearter.

Blant de utrolige dyrene som hører hjemme her, er neseapen. Neseapen kjennetegnes ved at hannen har en kjempestor nese som først begynner å vokse etter at hannen blir kjønnsmoden i 7-års alderen.



VIDEO: Sekvensen med neseapene i BBC Earths nye miniserie «Earth’s Tropical Islands» er en intens opplevelse å være vitne til og samtidig noe som ikke er blitt filmet før

Nest etter Grønland og Ny-Guinea er Borneo verdens tredje største øy med et samlet landareal på 743.330 kvadratkilometer. Borneo er i dag delt mellom tre stater, der hoveddelen er indonesisk. I nord ligger to malaysiske provinser, mens midt på nordkysten er det selvstendige sultanatet Brunei som har styreretten.

Én art utviklet seg til mange

Midt i Stillehavet, 3000 kilometer vest for Nord-Amerika, ligger verdens mest avsidesliggende øygruppe. Hawaii består av en kjede av mer enn 100 småøyer og åtte vulkanøyer som strekker seg over 2400 kilometer og som tilbyr en utrolig spennvidde av enestående habitater og dyrearter som har utviklet seg fra forfedre som overlevde overfarten mot alle odds.

De få artene som tok seg fram dit utviklet seg med tiden til en mengde forskjellige arter, som tilpasset seg de ulike leveområdene på øyene. For eksempel ser det ut til at alle fugleartene som har levd i hele øyriket stammer fra bare 15 ulike forfedre.

Dronebilder viser oss utrolige landskap, som her fra Hawaii. Foto: BBC Earth

På Hawaii er terrenget like mangfoldig som klima er variert, dermed har dyr og planter funnet sin helt egen nisje over alt. På denne måten har noen få innvandrere som på utrolig vis har strandet der utviklet seg til et utall forskjellige arter. Mange av dem finnes bare på de avsidesliggende øyene.

Hawaii er USAs 50. delstat siden den tiltrådte unionen i 1959 og er den eneste som er omgitt av hav på alle kanter. Øyene er omgitt av korallrev og her finner du også verdens største mengde vulkansk materiale.

