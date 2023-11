– Dette setter tonen for hva vi skal være, så dette er en nyhet jeg har gledet meg ekstra til å avsløre. Når vi nå har høynet ambisjonene ved å bli Strawberry, har vi lovet flere opplevelser, et enda større tilbud og flere fordeler for våre medlemmer. Denne avtalen innfrir på alle disse punktene, sier Petter A. Stordalen, grunnlegger av Strawberry, i en pressemelding.

Gjennom partnerskapet med Live Nation, kan Strawberry nå tilby sine medlemmer tilgang til musikkopplevelser før andre med artister som Beyoncé, Metallica, Coldplay eller Post Malone.

– Vi er best på hotell og restaurant i Norden. Live Nation er best på musikk i verden. Når vi har funnet harmonien sammen, viser det medlemmene våre hvilke planer vi har for Strawberry. Vi skal være startstedet for de beste opplevelsene enten det er fest, jobb, reise, ferie eller en helt vanlig onsdag, sier Stordalen.