Norwegian og Strawberry lanserer felles fordelsprogram

Norwegian og Strawberry går sammen i etablering av felles fordelsprogram i et frittstående selskap, for å gi merverdi til medlemmene i selskapenes eksisterende lojalitetsprogram. Hvert av de to selskapene vil ha lik eierandel.

Flere parter vil også bli invitert til å bli med i partnerskapet, ifølge meldingen. Endelig gjennomføring av prosessen ventes å finne sted i fjerde kvartal 2023.

Det vil avholdes pressekonferanse på hotellet Amerikalinjen i Oslo klokken 10 tirsdag formiddag med Strawberry-grunnlegger Petter Stordalen og konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen.