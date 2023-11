Den verdensomspennende plattformen har nettopp åpnet opp slik at noen av dens amerikanske brukere nå også kan bestille billetter til en rekke ulike typer cruise med rundt 30 forskjellige selskaper så langt.

– Grunnen til at selskapet lanserer opsjonen i USA er at kunder herfra står for 58 prosent av cruisebestillingene på verdensbasis, ifølge Booking.com med henvisning til tall fra bransjeforeningen Cruise Lines International Association, skriver Standby.dk

I løpet av de kommende ukene vil et økende antall av plattformens brukere i USA ha tilgang til å booke cruise ettersom alternativet rulles ut kontinuerlig.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Viking Saturns cruise ut fra Bergen er et av tilbudene på Bookings nye cruise-tjeneste. Dette bildet er tatt i forbindelse med skipsdåpen i New York. Foto: Viking Ocean Cruises

I første omgang har Booking.com listet opp godt over 10 000 seilinger fra 55 havner over hele verden.

På Bookings cruiseside, har ABC Nyheter funnet 50 ulike cruise som går ut fra Bergen - med blant andre Hurtigruten, Viking, Silverseas og Ponant.

I Bookings cruisesystem tilbyr de ulike rederiene gjestene fra 50 dollar opp til 1 000 dollar i bonuser eller kreditter som kan brukes om bord underveis på cruisene.