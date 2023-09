Passasjerene som fått CashPoints som kompensasjon for kansellerte billetter som er betalt med penger eller CashPoints-gavekort, har rett til å kreve penger i stedet.

Det fastslår det danske forbrukerombudet.

Dette er en særdansk lovgivning som gjelder forholdet mellom Norwegian og danske kunder.

Seks danske forbrukere klaget flyselskapet Norwegian inn til det danske Forbrukerombudet fordi flyselskapet ikke ville gi tilbake penger for kansellerte flyvninger. I stedet fikk de vouchere med CashPoints.

Flybillettene var betalt med penger eller CashPoints-gavekort som var kjøpt.

Andre klager handlet om at gyldighetstiden for refusjonen var for kort og begrensninger i bruken av poengene.

– Norwegians flypassasjerer har rett til å få utbetalt voucherne, sier Forbrukerombudet, som har strammet inn den danske betalingslovens regler overfor Norwegian.

- Passasjerene aksepterte innledningsvis å motta CashPoints som refusjon, men endret mening. I ettertid har de ønsket kontanter i stedet for CashPoints, sier presseansvarlig Eline Skari i Norwegian til ABC Nyheter.

Seks klaget på flyselskapet

Flyselskapet Norwegian er forpliktet til å betale ut verdien av såkalte CashPoints dersom kunder ber om det. Det vurderer som har skjerpet betalingslovens regler overfor norsk.

I en pressemelding fra Forbrukerombudet, omtalt av bransjenettstedet Standby.dk, presiserer Forbrukerombudet, Christina Toftegaard Nielsen, at «Norwegian er kun forpliktet til å betale ut CashPoints som er utstedt som refusjon for kansellerte flybilletter eller kjøpt som gavekort. Dette gjelder ikke CashPoints opptjent på flyreiser eller som er oppnådd på annen måte uten direkte eller indirekte betaling for dette».

Forbrukerombudet har ifølge pressemeldingen mottatt seks klager på at Norwegian nektet å betale ut CashPoints som er utstedt som refusjon for kansellerte flybilletter eller kjøpt som gavekort.

Egen valuta



CashPoints brukes av Norwegian som et alternativ til ordinær betaling. Poengene kan kundene bruke til å betale for flybilletter, ekstrakjøp eller til å få rabatter på sine reiser, opplyser Forbrukerombudet.

Det er Forbrukerombudets vurdering at Norwegian er forpliktet til å utbetale CashPoints til pålydende dersom poengene er utstedt som refusjon for kansellerte flyreiser eller kjøpt som gavekort og derfor ikke har vært gratis. Det følger av betalingsloven.

Retten til betaling gjelder i inntil ett år etter gyldighetsperiodens utløp, heter det.

– Flere flyselskaper tilbyr en eller annen form for kreditt til kunder hvis reisen deres er kansellert. Dersom kredittkupongen representerer en tjeneste det er betalt for, har kundene rett til å få utbetalt verdien av kredittkupongen, sier forbrukerombud Christina Toftegaard Nielsen,

Norwegian har varslet forbrukerombudet om at forbrukere som ønsker å få betalt ut CashPoints som er utstedt i stedet for refusjon eller er kjøpt som gavekort, kan kontakte flyselskapet.

I fjor var Norwegian det nest største flyselskapet på København lufthavn med 3,5 millioner passasjerer, kun overgått av SAS med dobbelt så mange passasjerer.