Med en vekst i antall reisende de siste månedene og positive utsikter

fremover, er tiden inne for å gjenåpne programmet i sin opprinnelige form.



– Vi har hele tiden sagt at vi skal føre fordelsprogrammet tilbake til normalen når markedet har tatt seg opp etter pandemien. Våre medlemmer i Norwegian Reward kan igjen benytte opptjente poeng fullt ut når de bestiller sin neste reise hos oss, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en pressemelding.

Enkelt og oversiktlig

Norwegian Reward er Norwegians fordelsprogram, og er flere ganger kåret til det beste fordelsprogrammet internasjonalt fordi det er enkelt og oversiktlig, og gir medlemmene svært gode muligheter for både opptjening og bruk av poeng.

Det er gratis å være medlem i Norwegian Reward, og medlemmer tjener poeng, CashPoints, når de bruker Bank Norwegian-kortet, ved kjøp fra programmets samarbeidspartnere og selvfølgelig ved å fly med Norwegian. Det er 9,2 millioner medlemmer i Norwegian Reward.

– Vi jobber hver dag for å tilby et bredt og godt tilbud til kundene våre. Med en fortsatt positiv utvikling i antall reisende på våre ruter i Norge og i Europa, åpner vi det populære fordelsprogrammet i sin opprinnelige form. Vi ønsker å rette en stor takk til kundene for den tilliten og tålmodigheten de har vist oss gjennom en svært krevende periode, sier Geir Karlsen i pressemeldingen.

Forlenget gyldighet

Fra og med mandag 1. november kan Norwegian Reward-medlemmenes opptjente poengsaldoer igjen fullt ut benyttes ved kjøp av flyreiser.

I Norwegian Reward er ett CashPoint det samme som én krone, og det er ikke begrensninger i antall tilgjengelige seter per flyvning for de som vil benytte seg av sine opptjente poeng.

Dette er kjernen i programmets popularitet og blant hovedgrunnene til at det flere ganger er kåret til Europas beste fordelsprogram.

For å imøtekomme kundene har Norwegian automatisk forlenget gyldigheten på alle CashPoints som utløper i 2021 frem til 31. desember 2022.