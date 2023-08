Skadelige stoffer i solkremer er en trussel mot verdens korallrev. Derfor er det utviklet en ny krem ​​i Israel som både er ment å være mindre skadelig og samtidig også styrker korallene.

Forskerne jobber også for en ny internasjonal bransjestandard for solkrem i tillegg til solfaktoren - en Reef Protection Factor - Revbeskyttelsesfaktor.

Den israelske feriebyen Eilat er hjem til jordens nordligste korallrev på grunt vann - i Akababukta - og her er man lidenskapelig opptatt av å beskytte det og andre korallrev.

Dette er solkremen som både beskytter huden din og samtoidig gir mat til korallrevene. Foto: Det Israelske Turistkontor

14.000 tonn solkrem i havet



Koraller står overfor alvorlige trusler fra klimaendringer, forurensning og andre menneskelige aktiviteter – og én av disse truslene er at 80 prosent av vanlige solkremer inneholder skadelige kjemikalier som ødelegger revene og som fører til korallbleking der korallene mister fargen sin.

- Cirka 14.000 tonn solkrem ender hvert år opp i havet rundt om i verden, og for å bekjempe korallbleking bestemte Eilat seg for å skape verdens første solkrem med en formel som gir næring til truede korallrev – «Reef Relief», skriver Det Israelske Turistkontor i en pressemelding.

Den grønne omstillingen i reiselivsnæringen handler ikke bare om hvor mye CO 2 som slippes ut på flyvningene og cruise til og fra destinasjoner, men det har også sammenheng med klimaavtrykket som blir igjen i løpet av tiden turistene oppholder seg på reisemålet.

Korallrevene er sterkt utsatt for bleking når badeturistenes solkrem legger seg som en hinne over dem. De dør. Foto: Colourbox

Mater rev med mineraler



Noen solkremprodusenter har allerede begynt å fase ut bruken av noen av de skadelige kjemikaliene, men Reef Relief – som er navnet på solkremen med røtter i Israel – har tatt en annen tilnærming, meldes det.

Mens enkelte produsenter har begynt å fjerne skadelige kjemikalier som oksibenzon, går Reef Relief lenger enn noen annen solkrem på planeten for å beskytte korallrev og hjelpe dem med å trives.

Marinbiologer og hudpleiespesialister har sammen utviklet en ny titandioksid-basert, mineralsk solkrem uten nanopartikler. Grunnformelen er ECOCERT-sertifisert og har gjennomgått omfattende testing slik at de trygt kan brukes i vannmiljøer med bl.a. c. elegans, ferskvannsfisk, saltvannsfisk og korallarver.

Utfordringen løses konkret ved at solkremen inneholder spormineraler, som er en betegnelse på stoffer som er nødvendige for at en gitt organisme skal overleve. Mineralene i Reef Relief brukes vanligvis av korallbønder for å mate og skape sunn vekst i korallene.

– Utviklingen av en solkrem som ikke bare er ufarlig for koraller, men som også har potensialet til å gi næring til revene, er et viktig steg mot å beskytte og ta vare på havene våre. Reef Relief kan bidra til velværet både i undervannsmiljøer og på land, sier Giovanni Giallongo, marinbiolog ved Ben-Gurion-universitetet i Negev i Eilat i pressemeldingen.

Den nye korallbevarende solkremen blir nå testet ut på dykkere og badeturister som nyter korallrevene i Rødehavet ved Eilat i Israel. Foto: Colourbox

Vil ha felles standard

Etter hvert som den grønne agendaen har begynt å spille en større rolle, har flere produsenter av solkremer markedsført produktene sine som enten 'revvennlige' eller 'revsikre', men for øyeblikket er det ingen anerkjent, fast definert og felles bransjestandard som forbrukerne kan støtte seg til.

En av tankene bak prosjektet i Israel er at man ønsker å endre det på verdensbasis. Fra før er solkrem utstyrt med den universelle SPF-faktoren - Solfaktor.

Forskerne ved det israelske universitetet lanserer begrepet søkte å definere slike. Den har fått navnet RPF: Reef Protection Factor - Rev-faktor. Håpet er at bruken av dette skal spre seg til andre kremer enn Reef Relief, og standarden skal tas i bruk utenfor landets grenser.

Det finnes syv skilpaddearter i hele verden, fem av dem finnes også i Rødehavet. Dør korallrevene er også skilpaddene utsatt. Foto: Det Israelske Turistkontor

– Dette er en måte å identifisere solkrem på som virkelig viser omsorg for korallene. Et RPF-merke som bransjestandard: Det kan bli revolusjonerende, tilføyer Giallongo.

Turistmyndighetene i Israel håper at dette nyeste initiativet fra Eilat vil bidra til å beskytte et av de mest sårbare økosystemene på jorden, samtidig som det tiltrekker miljøbevisste besøkende til å utforske de forbløffende rødehavsrevene i områder som Coral Beach naturreservat og Delfinrevet.

For tiden utføres det forbrukertester med Reef Relief.