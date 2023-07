Feriedrømmen for mange unge er ofte Syden, sol, bading, party og paraplydrinker. Men det kan komme med en bismak.

– En kombinasjon som fort kan bli kritisk for mange, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Han tenker da på at ungdom ofte fester hardt, blir svært fulle og ikke klarer seg selv.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Livsfarlig blanding



Hvert år får Gjensidige meldinger om unge som har skadet seg og som er uten reiseforsikring. I tillegg er det flere som havner på sykehus på grunn av alkoholforgiftning eller at de har fått i seg narkotiske stoffer, ofte uten at de har vært klar over dette selv.

Dette blir bekreftet i en fersk undersøkelse utført av Ipsos for Gjensidige som viser at én av fire av de mellom 18 og 30 år, sier de ikke har eller ikke vet om de har gyldig reiseforsikring.

– Mye av narkotikaen i utlandet inneholder livsfarlige stoffer, som ikke engang selgerne har kjennskap om, sier Voll.

Han advarer om at det som i utgangspunktet ser ut som en uskyldig pille, i verste fall kan skille mellom liv og død.

Ibiza er verdensberømt for sitt uteliv. Kjempegøy, men mye kan gå galt. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Koster bare buksa



Voll poengterer at det er viktig at foreldrene bidrar med kunnskap og gode råd, som å være hundre prosent sikker på at ungdommen har gyldig reiseforsikring, før avreise.

– Den koster ikke mer enn en litt dyr dongeribukse, varer hele året og gjelder i hele verden. Kanskje den beste garantien for en trygg og god reise, avslutter Voll.

Gjensidiges tips for å unngå å havne i uføret:

1. Noter navn og adresse på hotell og bosted og oppbevar denne på et trygt sted.

2. Solkrem er ikke til pynt og må brukes.

3. Drikk masse vann, også om kvelden.

4. Unngå å legge fra deg mobil og verdigjenstander på solsengen.

5. Knytt fast sekk eller bag i solstolen. Da er det vanskeligere å stjele den.

6. Hold ALLTID sammen når dere går ut på byen og hjem igjen.

7. Styr unna lugubre steder som en ofte finner i mørke kjellere med skumle dørvakter utenfor. Inne er de ofte enda mer ubehagelige.

8. Pass på drinkene til hverandre.

9. Merk mobilen med et telefonnummer til en av de andre i reisefølget, så er det lettere å få den igjen.

10. Husk å tegne reiseforsikring før avreise og nevn dette for de andre i reisefølget.