Kim Friele ny halehelt hos Norwegian

Det ble kjent mandag, da flyselskapet avduket portrettet av Friele på Gardermoen.

– Frieles kamp er på ingen måter over, og vi er svært stolte over å få lov til å hedre henne og markere vårt syn på mangfold, likeverd og inkludering på denne måten. Vi mener det er viktigere enn noen gang å støtte arbeidet med å skape aksept og toleranse i samfunnet. Kim Friele og hennes kampsak vil fly høyt hos oss i mange år fremover, sier Guro Poulsen, konserndirektør i Norwegian.

Til stede ved avdukingen var Inger Hovind, niese av Frieles avdøde partner Wenche Lowzow. Her sammen med Inge Alexander Gjestvang, leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og Norwegian-ansatte Oby Chanélle Tonkin (til venstre), Guro Poulsen og Kent David Strand (til høyre). Foto: Norwegian

Viktigste forkjemperen



Friele døde 22. november 2021. Hun var den første i Norge som åpent sto fram som homofil under eget navn, og regnes som den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge.

Friele ble også utnevnt som ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2005.

– Kim Friele er en pioner innen norsk skeiv historie, og en sentral helt for mange skeive aktivister i dag. Det at hun nå får bli en av Norwegians halehelter er en fantastisk måte å minne og ære henne. I en tid hvor stillstand og tilbakegang preger kampen for skeive rettigheter er det viktige at vi løfter og bevarer historien om Kim og de andre som gikk foran, sier Inge Alexander Gjestvang, leder av FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.