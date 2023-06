Hafjell:  Bike Park også for de minste

Årets nyheter i Hafjell Bike Park er blant annet en helt ny sykkelpark for barn ved båndheisen utenfor leilighetene.

Denne har fått navnet Isas Bike Park. Her skal det lages flere enkle løyper som passer for de minste barna og båndheisen vil gå i perioder slik at ungene kan sykle så mange runder som mulig.

Det kommer også ny sykkelutleie på Favn i første etasje ved Isas Bike Park.

Mestringsglede for de små



- Dette blir utrolig bra og noe vi sårt har trengt. Flytløyper for de aller minste som enten nettopp har lært seg å sykle, eller trenger litt mer trening før de går løs på parkens utfordringer. Tilbudet mot barnefamilier på gondoltoppen blir komplett med dette produktet, sier daglig leder i Hafjell Sommer, Knut Løkås i en pressemelding.

- Vi ønsker at enda flere skal få oppleve gleden og mestringen ved sykling. Sykkelparken har manglet et lavterskel sykkelprodukt, så dette har vi stor tro på. I tillegg er det viktig for oss å tilby noe for de minste og familier som bor på Favn gjennom sommersesongen, sier Løkås.