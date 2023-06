En flyvning med selskapet Delta fra JFK i New York til LAX i Los Angeles på lørdag måtte gjøre en uplanlagt landing i Utah på grunn av tekniske problemer, bare for å oppleve at en nødsklie ble utløst ved et uhell inne i flyet da det var på bakken.

Det skriver New York Post.

En kabinansatt ble truffet av sklien og ble fraktet til sykehus.

Flyet var på vei til Los Angeles med 168 passasjerer om bord da flyets pilot kunngjorde at flyet måtte lande i Salt Lake City på grunn av tekniske problemer.

Flyet, som forlot New York tidlig på lørdag, landet uten problemer, og passasjerene ble bedt om å gå av flyet.

– Som en airbag

Etter en stund var det tekniske problemet fikset, og flyet var tilsynelatende klart til å ta av igjen.

Da passasjerene hadde gått om bord i flyet og var klare til å dra, ble en oppblåsbar sklie ved bakenden av flyet utløst inne i flyet mens det fremdeles var ved gaten.

En passasjer beskriver sklien som «eksploderende» i flyet, mens en annen forteller at besetningen på flyet hadde armert en bakdør, og at nødsklien presset et panel ut av døren da den ble utløst, og traff den ansatte «som en airbag» i en bil.

Flyselskapet beklager

Flypassasjerene ble til slutt flyttet over på et annet fly som skulle dra til Los Angeles senere samme dag.

En kilde sier at den ansatte som ble truffet i hodet er «undersøkt og utskrevet» fra sykehuset.

En representant fra flyselskapet har beklaget forsinkelsen og sier at ingenting er viktigere for dem enn sikkerheten til deres passasjerer og ansatte.