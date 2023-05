Ohoi - alt båtfolket trenger å vite

– Her finner båtfolket viktig informasjon for å ta gode beslutninger til sjøs. Vi mener at tjenesten kan bidra til færre ulykker, sier kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

I det nye verktøyet «Ohoi», og har Kystverket og en rekke samarbeidspartnere samlet mye på en plass i BarentsWatch. Denne digitale tjenesten med informasjon kan være akkurat det du trenger for en trygg og fin båttur i sommer.

Ohoi er gratis, og ment for båter som har begrenset med instrumenter om bord, men der mobilen er med på turen.

Ohoi finner du her.

Omfattende datagrunnlag skal hjelpe til med å gi tryggest mulig båttur i den nye tjenesten Ohoi. Foto: Kystverket

Innlagt redningstjeneste



Ifølge Kystverket tar man utgangspunkt i kartet, enten der båten oppholder seg til sjøs eller et område som er relevant for turen du planlegger. Da vil det komme opp type informasjon som er relevant for sjøfarende:

Vind

Bølgehøyde

Vannstand

Fartsgrense

Nærmeste værstasjon

Marinogram (med flo og fjære)

Sol og måne

Skydekke

Her er det også lagt inn relevante lenker som kan være nyttig for alle som har en fritidsbåt.

Kystdirektør Einar Vik Arset har nullvisjon for ulykker til sjøs.

Blant knappene i kartet er det også lagt inn en virtuell redningsbøye når uhellet er ute. «Vis nødsituasjonsinfo» hjelper deg om du tillater å vise posisjon, som igjen kan gi avgjørende informasjon til nødetatene. Vi har lagt inn nødnummer til sjøs – 120 – og til politi – 112 – og flere kan hentes frem. Avstand til nærmeste redningsfartøy med linjer i kartet er også listet opp som en funksjon.

− Sammen med norske myndigheter har også Kystverket en nullvisjon for båtferdsel. Målet er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, poengterer kystdirektøren.

VIDEO: Slik ser det ut når en småbåt krasjer i 20 knop: