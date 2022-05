Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BÅT: – Her må bunnpluggen settes inn før båten går på vannet. Men like viktig er det å ta den ut på høsten når du legger den i opplag, ellers kan båten din synke på land, sier teknisk leder for serviceavdelingen hos Hydrolift, Eugen Bergsletten.

Han beskriver hvordan selv små rifter og åpninger i kalesje og presenning kan slippe inn regnvann gjennom vinteren. Dersom bunnpluggen står i kan i verste fall hele båten fylles med vann og ødelegge alt av utstyr og innredning.

Den økte tyngden av vannet kan dessuten gjøre at glassfiberen på undersiden deformeres der skroget møter støttene.

ESSENSIELT: Bunnpluggen må selvsagt skrus inn før sjøsetting, men like viktig er det å ta den ut når båten skal på land om høsten. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Begynn om høsten

– Betyr det at en vellykket båtsesong egentlig begynner om høsten?

– Ja det kan du i grunn godt si, det stemmer bra, sier Bergsletten. Et godt tips er å skifte olje og filter på høsten, når verkstedene har ledig kapasitet dersom du skulle trenge å skifte deler eller reparere noe. Motor-produsenter som for eksempel Mercury har kommet med egne service-kit for de som liker å gjøre det selv, der esken inneholder alt du trenger unntatt olje.

– Sånn sett har de gjort det enklere, både for oss i service-avdelingen og de som skrur selv. Du åpner esken, og skifter ut alle delene som ligger oppi, heller på ny olje, og da skal motoren være klar for ny sesong, sier Bergsletten. Han forklarer videre at hvis det har kommet vann i giroljen, er det en stor fordel å få fjernet det om høsten, slik at ikke oljen flyter opp og lar de nederste delene stå i vannbad gjennom vinteren.

ALT I ETT: Motor-produsenter som Mercury har nå kommet med egne service-kit, som inneholder alt du trenger for å ta servicen selv. Skift ut samtlige deler du finner i esken, fyll på olje og motoren er klar for ny sesong. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Ålegress og fiskesnører

– Hva kan føre til at det kommer vann i giroljen?

– En ganske vanlig årsak er fiskesnører og ålegress. Begge deler kan surre seg rundt propellakslingen og bli pakket sammen så hardt at det skader tetningsringer, noe som lar vann trenge inni girhuset, sier Bergsletten.

Derfor bør en alltid ta av propellen og sjekke at akslingen er fri for fremmedlegemer, samt at tetningsringene er hele og uskadde. Han anbefaler å unngå farvann der det vokser ålegress, selv om det er god klaring under båten. Alt av akslinger og låsepinner bør smøres med vannfast fett.

UNNGÅ ÅLEGRESS: Bergsletten anbefaler at du ikke kjører inn i farvann der vokser ålegress, da det kan surre seg rundt propellakslingen og potensielt føre til skader. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Inspiser innholdet i filteret

Et godt tips er å tømme innholdet i bensinfilteret oppi en ren og gjennomsiktig beholder. Det gjør det enklere å se etter fremmede partikler og vann i bensinen.

Det er viktig å sjekke påfyllings-lokket, og gummi-pakningen som holder det tett. Et annet grunnleggende men svært viktig punkt er å peile oljen på motoren, for å lese av nivået samt påse at den ikke er sort og grumset.

VANN I FILTERET: Innholdet i bensinfilteret bør tømmes i en ren og gjennomsiktig beholder, for å se om det har kommet vann inn i bensinen. Et typisk sted å kontrollere er i så fall påfyllings-lokket og gummipakningen der. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

La batteriet stå

Batteriene er en essensiell komponent i en moderne båt. De sørger for strøm til startmotoren, lanterner, elektroniske kart-display, stereoanlegg, kjøleskap, kabinlys og instrumentene på dashbordet. Det finnes en rekke forskjellige batterityper, og det blir for omfattende å gå gjennom de forskjellige egenskapene her.

Men som en hovedregel har det ingen hensikt å løfte ut batteriene fra båten og frakte dem hjem om vinteren. Bergsletten anbefaler å sørge for at de er fullt oppladet, rene og fri for smuss, og så koble av den ene polen og la de stå i båten. Dersom du følger den oppskriften og batteriet allikevel ikke drar i gang motoren neste vår, så var det uansett modent for utskiftning.

LA STÅ: Lad opp batteriene, koble fra en pol og la de stå i båten over vinteren. Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Skru av strømmen

Med båten på vannet er det også noen kjekke huskeregler en kan ta med seg. Bergsletten anbefaler å alltid skru av hovedstrøm-bryteren når du forlater båten, samt huske på å skru den på igjen før oppstart for å hindre en mengde feilmeldinger.

Gode fendere er bra, og eventuelle fender-trekk bør vaskes eller skiftes ut før sesongen for å hindre at salt gnager mot skutesiden.

Hvis båten er under åtte meter i lengde, er det påbudt med vest til alle om bord. Brannslukningsapparat, noen lange tau, et skikkelig anker og en bøtte står alle på listen over det du minimum bør ha med.

SKRU AV: Husk å alltid skru av hovedstrøm-bryteren når du forlater båten, slik at batteriene ikke tappes ned mens du er borte. Foto: Foto: Ragnvald Johansen / Finansavisen

Verdens beste lensepumpe

– Verdens beste lensepumpe er en redd mann med bøtte, sier Bergsletten og smiler. Utover dette finnes det en rekke ting en bør være oppmerksom på, men følger du disse rådene er i hvert fall grunnlaget lagt for en god båtsesong.