Øysamfunnet ble tildelt den prestisjetunge prisen "Mencey Futurista de Honor Award" , gitt av Futurismo-organisasjonen for Kanari-øyene under Futurismo 2023, nylig.

Organisasjonen verdsetter og belyser miljøpolitikken utviklet av øya.

El Hierro ble valgt ved å posisjonere seg som en av de mest bærekraftige destinasjonene i verden, sett fra turisme og energiperspektiv.

"Effektiv forvaltning av ren energi på øya El Hierro har hatt en bred nasjonal og verdensomspennende innvirkning", heter det i begrunnelsen.

- El Hierro klarte å tilføre det elektriske systemet på øya med 100 % ren energi i 24 sammenhengende dager sommeren 2019. Øya utarbeidet sin første bærekraftsplan i 1997. I 2000 ble den erklært som et biosfærereservat. I september 2014 ble el Hierro den første nasjonale geoparken på Kanariøyene, melder den spanske reiselivsorganisasjonen Turespanã.

Naturens installasjon på El Hierro, Kanariøyene i Spania.

- En grønn framtid er mulig



Siden den gang har verden sett hvordan den lille øya i Atlanterhavet med nesten 10 000 innbyggere kan gå foran som et godt eksempel innen bærekraft, og vise at fornybar energi er en levedyktig energiløsning for millioner av mennesker som bor i isolerte territorier rundt om i verden.

- En grønnere fremtid blir mer og mer mulig, og El Hierro er blant de første øyene som bidrar til å gjøre denne verden til et bedre sted i den sammenheng, mener juryen.