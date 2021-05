I løpet av de seneste årene har det skjedd en omfattende nedsmelting av isbreene i området rundt Galdhøpiggen. En rekke unike arkeologiske funn var smeltet ut av isen, og gjennom arbeidet med å sikre disse funnene fikk kommunen ideen om å utvikle en klimapark for barn og ungdom.

Inne i isbreen, ca. 1 km fra Juvasshytta, har kunstner Peder Istad utformet en vakker istunnel.

Driverne av klimaparken så behovet for å bedre fremkommeligheten mellom Juvasshytta og tunnelen, uten at gåing i området ville føre til ytterligere slitasje på det sårbare terrenget.

Arkitektur som skaper verdi

- Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn, heter det i en pressemelding fra Arkitektbedriftene.

Ved Juvflye klimapark trekkes blant annet frem høy grad av kunnskapsformidling, skånsomt plassert i terrenget, bevaring av områdets kvaliteter og positive økonomiske ringvirkninger for kommunen

Sosial verdi

Å bevege seg i fjellet er en kvalitet mange nordmenn setter høyt, og funksjonshemmede er intet unntak.

Den universelt tilpassede gangbanen er tilrettelagt for bevegelseshemmede og krever ikke midlertidige løsninger eller tilleggsutstyr.

Turveien mot Juvfonne er planlagt på en måte som ikke ekskluderer noen. Rundt 50 000 personer besøker istunnelen og området rundt Juvasshytta i løpet av en sommersesong.

Fakta om Juvflye klimapark

Prosjekttype: Friluftsområde

Oppdrag: Landskapsarkitektur

Kommune: Lom

Program: Gangvei, utkikkspunkt

Prosjektvarighet: 2012-2013

Oppdragsgiver: Klimapark 2469

Arkitekt: Landskapsfabrikken

Arkitektens rolle: Prosjektering

Byggekostnad: 35 millioner kroner eks. mva.

Bruttoareal: 1 700 kvm

Kvadratmeterpris: 20 500 kr

Anskaffelsesprosedyre: Begrenset anbudskonkurranse

Gjennomføringsstrategi: Prosjektet er gjennomført som en delentreprise

Gangbanen på Juvflye bidrar til å oppfylle norsk lov som skal sikre at alle elever er inkludert i skoletilbudet. Undervisningstilbudet på Juvfonne er i tråd med det arbeidet som gjøres for å sørge for en universelt utformet grunnskole.

Selv om ikke klimaparken er en nærskole i seg selv, inngår den i skolepensum i den grad skoleklasser tas med til parken. Målet med tilpasset opplæring er at alle elever skal få en bedre skolehverdag og et bedre læringsmiljø, noe gangbanen er med å bidra til.

At landskapsarkitektene har lagt estetikk, innovasjon og funksjonalitet til grunn for prosjektet har ført til at gangstien har høstet en rekke priser for sitt tydelige konsept.

Miljøverdi

Gangbanen brukes som natursti, der hvert stopp har ulikt tema, fra klimaforandringer, dyre- og planteliv og brearkeologi. Gangbanen eksponerer publikum for naturfenomener de kanskje aldri ville sett. Nå har alle mulighet til å komme seg opp i høyfjellet og selv oppleve koblingen mellom natur og kulturhistorie.

Å i det hele tatt bygge noe i nasjonalparken møtte noe motstand i starten av planleggingsfasen. Flere politiske røster var skeptiske, men med Juvasshyttas beliggenhet og bilvei var dette en av plassene som allerede var godt tilrettelagt for en universelt tilpasset turvei.

At gangbanen er skånsomt plassert i landskapet og materialene er tilpasset det vernede terrenget, viderefører kommunens helhetlige miljøfokus og ivaretar nasjonalparkens verneverdier. Hele prosessen med å etablere Klimaparken har satt klimaendringer på kartet og initiert ny klimaforskning i Galdhøpiggenområdet.

Økonomisk verdi

På sesongbasis bidrar klimaparken med nye arbeidsplasser, og hver sommer ansetter kommunen naturveiledere med bakgrunn innen biologi, arkeologi, og glasiologi, som tar med skolegrupper til istunnelen i Juvfonne.

En guidet tur tar ca. to timer og inne i istunnelen får man også lære om Norrøn mytologi. At besøkende og skoleelever ledsages av eksperter, bidrar til sterke opplevelser og viktig kunnskapsformidling.

Klimaparken er også blitt en ren turistattraksjon, noe som gir økonomiske gevinster for kommunen ved at både offentlige og private aktører legger studieturen til Lom for opplevelsens skyld.

Se video: Norge kan knapt bli vakrere: