Mann dømt for å ha filmet naboen i skjul mens hun var naken

Det var noen venner av den fornærmede kvinnen i Lørenskog som oppdaget kameraet da de var på besøk hos henne i februar 2021.

Da politiet undersøkte mobiltelefonen til mannen, fant de til sammen 42 videofilmer av kvinnen, hvorav flere av dem viste at hun gikk helt eller delvis naken rundt i leiligheten.

Da saken gikk i Romerike og Glåmdal tingrett nektet mannen straffskyld. Han hevdet i retten at han satte opp kameraet på balkongen sin for å ha oversikt over to katter tilhørende fornærmede som hadde kommet seg over til hans balkong.

Det ble han ikke trodd på, blant annet fordi man på ett av opptakene kunne høre at mannen onanerte i bakgrunnen. Han forklarte også i retten at han syntes kvinnen var attraktiv.

I tillegg til filmene av naboen fant politiet også flere videoer av seksuell karakter. Retten kom fram til at minst 25 av filmene dreide seg om barn som fremsto under 18 år, selv om mannen selv sa at han søkte etter tenåringer og trodde materialet var lovlig.

Mannen ble dømt til 75 dagers fengsel og må også betale naboen 100.000 kroner for inntektstap og 40.000 kroner i oppreisning.