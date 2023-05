Norse starter rute Oslo - Bangkok

Billettsalget er allerede åpnet for flyvningene som skal starte 2. november og gå hver torsdag og lørdag i vintersesongen fra Gardermoen til Suvarnabhumi Airport.

Returflyvningene blir fredag og søndag.

Turen tar litt over 12 timer. De billigste billettene koster rundt 4000 kroner hver vei.

Dermed øker antall flyruter til Asia fra Norden stadig.

– Bangkok har vært et høyt ettertraktet reisemål på ønskelisten til våre kunder, og i dag kan vi oppfylle dette ønsket, sier Bjørn Tore Larsen, administrerende direktør i Norse Atlantic Airways, i en pressemelding.

Tidligere i uken meldte SAS at de også starter flyvninger direkte fra København til Bangkok til høsten.

– For Avinor er det viktig at vi har gode forbindelser til viktige og attraktive markeder, og en ny direkterute fra Oslo til Bangkok vil bety mye for både ferie- og forretningsreisende, sier Lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby ifølge E24.

Karibien og mer sol

I pressemeldingen sier Larsen at han ser fram til at flyselskapet snart vil lansere andre solrike vinterdestinasjoner fra Oslo Lufthavn Gardermoen.





Det er allerede klart at Norse i vintertrafikkprogrammet til høsten åpner ruter fra London Gatwick til Bridgetown (Barbados), Kingston (Jamaica) og Montego Bay (Jamaica). Disse turene tar ni og ti timer.

Det skal være syv ukentlige avganger til hver av øyene.