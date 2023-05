Det gir stillere og renere naturopplevelser for de som krysser Sognefjorden.

Med overgangen fra diesel til fullelektrisk drift, vil CO2-utslippene bli betydelig redusert. Det forventes at hver av de tre fergene vil redusere CO2-utslippene med omtrent 2.000 tonn per år.

-Vi er svært glade for at søsterfergene er på plass. De nye fergene gir økt kapasitet på sambandet og bidrar til at Sognefjorden får mindre utslipp fra ferger. Sambandet lengre inne i Sognefjorden, Mannheller-Fodnes, fikk også nye elektriske ferger i 2021, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden, i en pressemelding.

Automatisk lading



De nye elektriske fergene MF «Hella», MF «Leikanger» og MF «Dragsvik» har et batterihybrid fremdriftssystem. Ladingen skjer automatisk ved kaiene på Vangsnes, Hella og Dragsvik. De 82,4 meter lange fergene har en kapasitet på 80 personbiler eller 10 vogntog og 296 passasjerer.

MF "Hella" ble satt inn på sambandet 31. mai 2022, etterfulgt av MF "Dragsvik" som ble satt i drift 2.desember 2022. MF "Leikanger" ble satt i drift fra 31. mars 2023. Men det var først fra 1.mai 2023 at alle tre søsterfergene seiler samtidig.

-Fergene lager lite støy, og er behagelig å reise med. De har også en stor panoramasalong på dekket over bildekk som vi tror blir satt pris på av de mange turistene som tar denne fergestrekningen i Sognefjorden i høysesongen, forteller kaptein Gerard Brekke.

Fra 1. mai gikk fergene på sambandet over til sommerrute frem til oktober. Dette betyr at det er lengre liggetid ved kaiene.

I vintersesongen vil det igjen kun være to ferger på sambandet.