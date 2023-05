SAS gjenopptar rute til Bangkok etter ni år

FLYRUTER: Den første avgangen er planlagt fra København 30. oktober 2023. Som en del av vinterprogrammet 2023/24 vil SAS også fortsette sine tre ganger ukentlige avganger til Tokyo Haneda (HND) og Shanghai (PGV).

Bangkok-flyvningene vil være nattruter, og betjenes med en Airbus A350.

- Thailand og de skandinaviske landene har en lang historie preget av vennskap og samarbeid, og det er en sann glede å igjen åpne en direkterute til Bangkok etter ni års pause, sier Anko van der Werff, konsernsjef i SAS i en pressemelding.

SAS mener Bangkok-ruten vil være det perfekte stedet å starte for både forretnings- og fritidsreisende når hele Thailand må oppleves.

Lavere CO2-utslipp



- Bangkok er et pulserende knutepunkt for internasjonale virksomheter, og har toppet flere rangeringer av verdens mest populære turistmål med sine vakre strender, frodige jungler og ekstraordinære thailandsk mat. Uansett reiseårsak, er vi glade for nok en gang å tilby en direkte forbindelse mellom Skandinavia og Smillandet, sier van der Werff.

Åpningen av ruten til Bangkok er betinget av godkjenning av myndighetene. SAS vil operere Bangkok-ruten med Airbus A350-fly

Ifølge SAS har dette flyet et mye lavere drivstofforbruk og opptil 30 prosent lavere CO2-utslipp enn tidligere sammenlignbare fly. Airbus A350 har 300 seter og tilbyr tre reiseklasser – SAS Business, SAS Plus og SAS Go.