Viking sjøsatte sin nye elvecruiser på Nilen

CRUISE: Viking Ocean Cruises har sjøsatt sin nyeste Nilen-cruiser, Viking Aton. Skipet med plass til 82 gjester settes i drift i august i år, og er allerede utsolgt for sesongen.

Viking Aton ble sjøsatt ved at Vikings styreformann Torstein Hagen og Sayed Farouk, styreleder i The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.), sammen trykket på knappen som senket skipsheisen.

- Vi er glade for den fortsatt sterke interessen for våre seilaser på Nilen. Våre gjester er nysgjerrige oppdagelsesreisende, og Egypt er en veldig interessant destinasjon med sine mange kulturskatter. Vi er stolte av å være det eneste vestlige selskapet som bygger, eier og opererer skip på Nilen, og med sjøsettingen av Viking Aton ser vi frem til å gi flere gjester muligheten til å oppleve denne fantastiske regionen, sier Torstein Hagen, styreleder i Viking, i en pressemelding.

- Vil ha seks skip på Nilen



Når skipet settes i drift i august 2023 vil Viking Aton bli en del av selskapets voksende flåte av skip spesialbygd for Nilen, og seile Vikings 12-dagers Pharaohs & Pyramids reise.

Ifølge selskapet har det vært veldig stor etterspørsel etter Vikings Egypt-cruise.

- 2023-sesongen er allerede utsolgt og mange seilingsdatoer for 2024 er allerede booket. Den økte etterspørselen har ført til at Viking har lansert seilingsdatoene for 2025 tidligere enn planlagt, heter det i pressemeldingen.

Viking Aton har plass til 82 gjester i 41 lugarer. Skipet er inspirert av Vikings prisbelønte elve- og havskip, med den skandinaviske designen som Viking er kjent for.

Som det identiske søsterskipet Viking Osiris, som ble navngitt i 2022 av Vikings første seremonielle gudfar, den 8. jarlen av Carnarvon, har Viking Aton flere elementer som er kjent for Vikings gjester, for eksempel en karakteristisk firkantet baug og en innendørs / utendørs akevittterrasse.

- I tillegg til Viking Osiris og Viking Aton ble Viking Ra lansert i 2018. Som svar på sterk kundeetterspørsel vil Viking innen 2025 ha seks skip på Nilen. Viking Hathor og Viking Sobek er allerede under bygging og vil bli levert i 2024 og 2025, melder cruiserederiet.