EGYPT: Som første i Norden lanserer det norske reisebyrået Amisol CO2-kompenserte rundreiser i Egypt.

- Jeg håper jeg kan gjøre en forskjell for min sønns fremtid og fremtidige generasjoner gjennom mer bærekraftig turisme, sier reiseguide Khaled Ibrahim (60).

Egypt er blitt et svært populært ferieland for nordmenn. Amisol har opplevd 30 prosent økning i antall reisende sammenlignet med året før koronaen rammet verden.



Byen Sharm El Sheik huser 24 av Egypts totalt 88 hoteller med Greenstar-sertifiseringen, som indikerer hotellenes mange miljøtiltak. Foto: PR

Miljøvennlig reise



Initiativet med CO2-kompenserte rundreiser har som mål å utvide de miljøvennlige reisemulighetene for det betydelig økende antallet nordmenn som reiser til utlandet i dag.

Egypt byr på mange kulturperler som nordmenn drømmer om å oppleve.

Før rundreisen i Egypt utarbeidet Amisol Travel et reiseprogram for et minimalt CO2-avtrykk ved hotellovernatting og transport.

De uungåelige utslippene kompenseres av organisasjonen Economy of Love gjennom fornybare energikilder, kompostproduksjon og treplanting i den egyptiske ørkenen.

Egyptiske Khaled Ibrahim (tv.) håper å gjøre en forskjell for sønnens fremtid og fremtidige generasjoner gjennom mer bærekraftig turisme. Foto: PR

- Vil utgjøre en forskjell



Det er den 60 år gamle egyptiske reiseguiden Khaled Ibrahim som står bak det nye grønne initiativet.

- Jeg håper jeg kan gjøre en forskjell for min sønns fremtid og fremtidige generasjoner gjennom mer bærekraftig turisme. Derfor har jeg i samarbeid med miljøorganisasjonen Sekem lagt ned mye arbeid i å utarbeide CO2-kompenserte rundreiser, hvor reisende kan oppleve noen av Egypts verdenskjente severdigheter, seile på Nilen og få et innblikk i det autentiske lokalområdet, sier Khaled Ibrahim i en pressemelding.

Ibrahim har lagt merke til at turister legger stor vekt på miljøvennlige tiltak:

- Det grønne initiativet er også et ledd i å fremtidssikre landet mitt, som er avhengig av en bærekraftig reiselivsnæring. Mange millioner egyptere, inkludert meg selv og min familie, er økonomisk avhengig av turisme, sier han.

Amisol har i over 30 år jobbet aktivt for å skape arbeidsplasser i reiselivsnæringen for egyptere som Khaled Ibrahim, som ikke har hatt råd til utdanning. Som et ledd i å styrke landets arbeidsstyrke og øke bærekraften, utdanner reisebyrået lokale guider og administrativt ansatte til sitt kontor i Kairo.

En Dahabiya er en luksuriøs passasjerbåt med seil som brukes til seiling på Nilen. Det er den første luksusbåten på Nilen fra gamle dager, som den dag i dag brukes uten motor. Foto: PR

Nordmenn vil ha grønt fokus



Ifølge Lis Vogelius, direktør i Amisol Travel, er det generelle grønne fokuset i den egyptiske reiselivsnæringen en direkte årsak til at stadig flere nordmenn reiser til landet.

- Vi hadde over 30 prosent flere norske reisende til Egypt i 2022 sammenlignet med året før korona. Antallet miljømerkede hoteller med blant annet solceller på takene som genererer strøm til klimaanlegg øker raskt. Hotellene samarbeider med naturvernprogrammer for å rense vann i nærområdet og redusere vannsvinn, sier hun i pressemeldingen.

Byen Sharm el Sheikh huser 24 av Egypts totalt 88 hoteller med Greenstar-sertifiseringen, noe som indikerer hotellenes mange miljøtiltak.

Ifølge Lis Vogelius er dette med på å gjøre byen til nordmenns foretrukne egyptiske reisedestinasjon

- Utover et stort miljøfokus er Sharm el Sheikh, som ligger på Sinaihalvøya, kjent for sine strandområder, korallrev, kulturarv og historiske severdigheter som pyramidene og det bibelske Sinaifjellet, sier Vogelius.

Sharm El Sheik har vokst til en verdenskjent feriedestinasjon, men var opprinnelig en liten landsby der beduinbefolkningen levde av fiske og kameldrift, sier egypteren Khaled Ibrahim. Foto: PR

Kameler og fisk



Det er også i Sharm el Sheikh som reiseguiden Khaled Ibrahim ble født og oppvokst i:

- Sharm el Sheikh har vokst til en verdenskjent feriedestinasjon, men var opprinnelig en liten landsby hvor beduinbefolkningen levde av fiske og kameldrift. Når jeg viser reisende rundt, er det viktig for meg å vise og fortelle om det autentiske lokale landsbylivet, som skjuler så mye mer enn hva folk tror, sier Ibrahim.

I januar i år kjøpte danske Primo Tours-gruppen med hovedkvarter i Ringkøbing 35 procent av Amisol Travel i Norge (som også eier Amisol i Danmark) av Amisols grunnlegger, egyptiske Hesham El Nashar. Han bor i Norge, hvor han startet Amisol. I 2011 åbnet han også Amisol i Danmark, skriver Standby.dk