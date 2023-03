HELLAS: Totalt lanserer Apollo fem nye reisemål i Hellas: øyene Syros , Ithaka og Meganisi , samt byene Preveza og Ioannina i regionen Epirus på det greske fastlandet.

For å komme seg til Syros flyr man via Santorini og tar seg videre med ferge. Dermed åpner det også for kombinasjonsmuligheter med flere av de kykladiske øyene, som allerede er Apollos mest populære øygruppe for øyhopping.

Til både Ithaka og Meganisi flyr man via byen Preveza – som også er en nyhet i reisearrangørens sommerprogram.

- Hellas er vår største kjærlighet. Vårt mål er å gjøre det så enkelt som mulig for nordmenn å forelske seg på egenhånd – og det gjør man gjennom menneskene, kulturen, duftene og smakene. Derfor satser vi stort på genuine reisemål og lokaleide hotellopplevelser, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, i en pressemelding.