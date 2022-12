Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



HELLAS: Som den amerikanske forfatteren Henry Miller en gang sa, “Det tar et helt liv å utforske Hellas, men det tar bare et øyeblikk å forelske seg i henne.”

Landet er dog ikke bare for de grekofile. Her finnes noe for enhver. Hvis du er opptatt av luksus, komfort og bohemsk glamour, anbefaler vi å sette fart mot den mest glamorøse av de greske øyperlene.

Bad i luksus: På luksusøya Mykonos kryr det av flotte femstjerners hoteller, som dette hotellet, Nomad. Foto: Christos Drazos / Nomad Mykonos

Kjendisøya Mykonos

Sommer etter sommer vender kjendiser og jetsettere tilbake til idylliske Mykonos med de karakteristiske vindmøllene. Hvorfor? Kanskje fordi Mykonos er blant de mest liberale reisemålene i verden, kjent for sitt livlige uteliv og for å være en av de mest LGBT-vennlige destinasjonene i arkipelet.

Prisnivået er høyere på Mykonos enn på de andre øyene, men her kan du da handle i designerbutikker, spise mat i verdensklasse og kanskje komme i prat med en kjendis eller to. For denne øya har vært på radaren helt siden førstedame Jackie Kennedy og Hollywood-rojale Grace Kelly tok turen hit på 1960-tallet.

I årene før pandemien økte øyas popularitet igjen med gjengangere som skuespiller James Franco og modellsøstrene Gigi og Bella Hadid på gjestelisten, og i sommer er det nok ikke usannsynlig at de rike og berømte igjen strømmer hit i sine privatfly og luksusyachter.

Natur: Hotellet Nomad på Mykonos er designet slik at du skal føle at du er inne når du er ute, og ute når du er inne. Foto: Christos Drazos / Nomad Mykonos

Barfot bohem

Som den mest populære øya blant velstående jetsettere er mangel på flotte femstjernershoteller det siste du behøver å bekymre deg for.

På det helt nye bohemske hotellet Nomad Mykonos kan du for eksempel nyte privatlivet i en av de 14 suitene, alle med eget basseng eller boblebad. Naturmaterialer, jordfarger og organisk bomull preger interiøret. Beliggende kun 200 meter fra en av øyas vakreste strender, Kalo Livadi, er suitene designet for å gi en myk overgang fra inne- og utearealene. Her skal man løpe rundt barfot og føle seg i ett med landskapet. Finn hvilepulsen, mediter rundt bålet, få en massasje eller opplev yoga på stranden. Her står naturen i fokus, også på kjøkkenet, hvor ferske råvarer omgjøres til autentiske greske retter.

Habitat Mykonos er et annet femstjernershotell i samme jordnære stil, men med concierge-service og alt du kan tenke deg av fasiliteter og oppvartning. Du kan heller ikke gå galt med en booking på luksushotellene Branco, Boheme eller My Mykonos.

Bohemsk luksus: Mange hoteller på Mykonos er designet i bohemsk stil med stor bruk av naturmaterialer og stein. Her fra Nomad. Foto: Christos Drazos / Nomad Mykonos

Michelin i vannkanten

Et av de kanskje mest kjente femstjernershotellene er Bill & Coo, som en rekke kjendiser opp gjennom årene skal ha gjestet. Hotellet er en del av The Leading Hotels of the World, og er dermed et sikkert valg for luksusdyret. Nyt late dager ved bassengkanten, unn deg en massasje etter treningsøkten, og spis godt på et av hotellets serveringssteder. Hotellets Beefbar, som ifølge eget utsagn skal være en av de mest omtalte restaurantene på øya, serverer danderte kjøtt- og fiskestykker gjennom hele dagen på stranden Agios Ioannis.

På Mykonos Social, en del av hotellet Santa Marina, kan du spise den britiske Michelinstjerne-kokken Jason Athertons gastronomiske kreasjoner.

Den britiske storavisen The Telegraphs reisepanel mener også restaurantene Mikrasia og Interni er verdt et besøk. På førstnevnte, som er en del av hotellet Katikies Mykonos, spesialiserer de seg på gresk fine dining. Mens på Interni restaurant og bar skal du kunne nyte et gourmetmåltid og gode drinker, etterfulgt av en real Mykonos-fest.

Strandbar: Dagfylla på strandbar står høyt på agendaen under en ferie på Mykonos, her fra populære Scorpios.

Det greske Ibiza

For som «det greske Ibiza» er det jo nettopp fest denne øya har blitt verdensberømt for. Strandbarene på Mykonos er kjent for å ha høy champagnefaktor før lunsj og god stemning dagen igjennom. Scorpios Mykonos er et slikt yndet sted, hvor superstjerner som Leonardo DiCaprio tidligere har blitt observert dansende med et av sine kvinnelige reisefølger. Også DJ-favorittene Paradise Beach Club og Cavo Paradiso står klare til å ta imot feststemte nordmenn i sommer.

Men glem ikke at øya er mer enn sene kvelder på nattklubb og late dager på stranden. Mykonos by, Khora, er en av de best bevarte historiske byene i Hellas, og de sjarmerende pastellfargede husene byr på muligheter for et Instagram-verdig blinkskudd på hvert gatehjørne. For ikke å glemme de ikoniske vindmøllene.

For shopping finner du også her, som på de andre sjarmerende greske øyene, smale handlegater mellom de karakteristiske hvite bygningene. Det som likevel er annerledes, er at butikkene på Mykonos har navn som Franck Muller og Louis Vuitton. Her kan du shoppe dyre luksusvesker, merkeklær og skinnende klokker til banken ringer.

Lei også moped og utforsk øyas mer private badestrender, som for øvrig skal være bra for vannsportaktiviteter og vindsurfing. Dra til Kalafatis, Platis Gialos eller Ftelia for å se hvordan disse årlige sommervindene blir en utfordrende, men morsom naturkraft for surfere.

Santorini: På postkortøya Santorini får du vakker utsikt fra enhver vinkel. Her fra luksushotellet Mystique. Foto: Mystique

Postkortøya Santorini

“Santorini is calling and I must go,” er et kjent sitat de fleste kan kjenne seg igjen i hvis de har sett bilder av den greske øya som har blitt foreviget av en rekke fotografer og influencere de seneste årene.

Kaller Santorini på deg? Da er det godt å vite at Norwegian flyr direkte fra Oslo til Santorini flere ganger i uken sommeren igjennom. Drømmen om den vakre øya er altså ikke lenger enn en fire timers flytur unna.

Santorini: På postkortøya Santorini får du vakker utsikt fra enhver vinkel. Her fra luksushotellet Mystique. Foto: Mystique

Utsikt på utsikt

Velkjente Santorini byr på en lang rekke karakteristiske, hvitkalkede luksushoteller med luftig utsikt mot horisonten. Blant disse er Mystique, som har 41 suiter og villaer skåret inn i de robuste klippene i landsbyen Oia, og byr på panoramautsikt til en aktiv vulkan og Egeerhavet. Her kan du velge mellom suiter og villaer med basseng eller boblebad. Du får også tilgang til spa, treningsrom, felles basseng og en rekke serveringssteder for gourmetmat og drikke som best nytes til utsikten.

I mai åpnet Luxury Collection også et nytt hotell i den middelalderske landsbyen Megalohori på Santorini, Vedema Resort. Den 400 år gamle vingården er forvandlet til 59 suiter og villaer, et spa, to restauranter, tre barer, en velutstyrt vinkjeller, et treningssenter, svømmebasseng, boblebad og spa.

Svart strand: Vulkanøya Santorini er verdensberømt for sine svarte strender. Fra hotellet Istoria har du lett tilgang. Foto: Istoria

Billedskjønne Istoria og Andronis Arcadia er også hoteller verdt å notere seg. Begge skal by på førsteklasses hotell- og matopplevelser.

Vil du likevel oppleve serveringssteder utover de som tilbys på luksushotellene, kan du finne alt fra fersk sjømat på familiedrevne tavernaer til moderne Middelhavs-gourmet. På en øy så godt besøkt som Santorini står det ikke på valgmulighetene, og de fleste restaurantene har selvsagt vendt bordene ut mot den spektakulære utsikten, noe som setter stemningen for ethvert måltid.

Bad i luksus: Som en av de mest besøkte øyene i det greske arkipelet har Santorini et bredt utvalg flotte hoteller, som hotellet Istoria (avbildet). Foto: Istoria

Gourmet i uforglemmelig setting

For nettopp denne opplevelsen kan du for eksempel booke et bord på Ambrosia i Oia. Her serveres gresk gourmet med internasjonale smaker. For gourmet i en sjarmerende bakgård kan du prøve ut Selene i byen Thera, hvor Michelin-kokken Ettore Botrini gjenoppfinner det moderne greske kjøkkenet.

Eller hva med østers og Moët i vannkanten? Da kan den prisvinnende restauranten og strandbaren Seaside på den svarte stranden Perivolos være et alternativ. Restauranten Yalos tilbyr også gastronomi ved sjøen.

Ta også en tur innom Santorinis vakreste landsby, Pyrgos, som i tillegg til et middelaldersk fort som er perfekt å se solnedgangen fra, også huser restauranten Botargo. I et herskapshus fra 1800-tallet har Botargo originale fresker i taket, moderne kunst på veggene, Cole Porter på stereoanlegget og hvite linbord spredt over torget med levende lys, balkong og takterrasse, melder reisemagasinet CN Traveller. Her serveres retter som marinert blekksprut med favabønne, merianolje og syltede gulrøtter, John Dory med rødbetekrem og fennikelsaus, og sjokoladekake med hasselnøtter og havsalt.

Gourmet: Santorini kan også skilte med en rekke flotte gourmetrestauranter, som Selene i hovedbyen Thera. Foto: Dimitris Spyrou/Pentaprism / Selene Santorini

Jetski til vulkanen

Etter en deilig middag i solnedgangen kan det friste med noe godt i glasset for å nyte de siste kveldstimene. Santorini kan lokke med en rekke flotte cocktail-, vin- og strandbarer, som Theros Wave Bar, men det mest livlige utelivet i Kykladene finner du nok ikke her. Vil du likevel teste det ut, er det i den største byen Thera at det meste ligger. Her kan du for eksempel ta turen innom PK Cocktailbar med nydelig utsikt over havet. Tango Champagne & Cocktail Bar kan også tilby et glass bobler i flotte omgivelser. Og skulle du få lyst til å innta det svette dansegulvet utover natten, er baren Two Brothers stedet.

Hvitkalket: Santorini er kjent for sine karakteristiske hvitkalkede bygninger. Her fra hotellet Istoria.

Dagen derpå bør helt klart nytes ved bassengkanten på et av de mange femstjerners hotellene, men bruk også litt tid på å utforske øya utenfor hotellets fire vegger. Som vulkansk øy har ikke Santorini de vakreste strendene i øyriket Hellas, men ønsker du likevel saltvann i håret anbefales en tur til den røde stranden eller Perivolos, den svarte stranden.

Eller kanskje enda bedre; book en dag på båt hvor du kan hoppe rett i det dype, turkise vannet. Den aktive kan også bedrive aktiviteter som hesteridning på stranden eller jetski til vulkanen.

For gastronomen har øya et bredt tilbud av guidede vin- og matturer. Det bratte terrenget gjør også en tur på eselryggen til en selvfølge under et ferieopphold på postkortøya.

Familievennlig: Korfu er den mest familievennlige øya i vår guide. Men det finnes også en rekke hoteller forberholdt voksne, som hotellet Domes of Corfu. Foto: George Fakaros

Naturskjønne Korfu

Korfu beskrives som en av de mest frodige og naturskjønne øyene i det greske arkipelet, og er den mest familievennlige av de tre øyene i denne guiden. Den er også praktisk for familien å komme seg til, da Norwegian flyr direkte hit i sommermånedene fra Oslo. Flyturen varer i bare tre og en halv time. Til og med treåringen overlever det.

Korfu er ikke bare velsignet med flotte landskaper, men også spennende arkitektur. Øyas byggverk er sterkt påvirket av den venezianske stilen, men også franskmennene og britene, som på et tidspunkt styrte øya, har lagt igjen sine fotavtrykk. Byene er malt i en varm palett av strågul, pastellrosa og oransje, farger som gjenspeiles i naturen.

Late dager: Nyt late dager på et av de mange luksushotellene på Korfu. Foto: Domes Miramare Corfu

Hovedbyen på øya, som like greit er døpt Korfu by, er det beste eksempelet på denne fargepaletten. I den Unesco-opplistede gamlebyen finner du noen av de mest fotogene hjørnene på de greske øyene. I gågatene her kan du dra på oppdagelsesferd gjennom rolige torg, se på spirende klokketårn og oppdage rester av middelalderske fort.

Besøk Spianada-torget og sett deg ned ved et av de mange serveringsstedene langs gågaten The Liston like ved. Gågaten, som ble konstruert under den franske regjeringen på De joniske øyene og etterligner Rue de Rivoli i Paris, er et av de mest populære stedene i byen.

Korfu har flere arkitektoniske perler verdt et besøk, som det staselige hjemmet bygget for en britisk høykommisær ved navn sir Frederick Adam på 1800-tallet, Mon Repos, og Achillion-palasset fra samme århundre, bygget i overdådig veneziansk stil.

Kjærlighetskanal: Finn ditt eget strandparadis og forevige kjærligheten i Korfus Canal d'Amour. Foto: Dorinmarius / Dreamstime.com

Forevig kjærligheten i Canal d’Amour

For vakre naturopplevelser anbefaler tidsskriftet TimeOut å ta turen til den Instagram-vennlige kjærlighetskanalen, Canal d’Amour, i Sidari. Legenden sier at kjærestepar som svømmer sammen her vil være sammen for alltid. Et perfekt stopp for et avkjølende bad på en rundtur rundt øya.

Den aktive turisten har flere muligheter på Korfu, blant annet tur langs Korfu-stien som strekker seg 220 kilometer; hele øya på langs. Deler av ruten stikker innom landskaper som foreløpig er urørt av masseturismen, og du kan oppdage deler av øya få andre turister har vært før deg.

Men de mest kjente stedene på Korfu har hatt besøk av turister i lang tid, så aktivitetstilbudet her er bredt. I tillegg til sol og bad kan du oppleve historiske og arkeologiske skatter, samt spille golf, dykke, ri og foreta deg alt du kan tenke deg av vannsport.

Badenymfer kan ta med familien til vestkysten, hvor de fineste strendene befinner seg, som Agios Georgios og Agios Gordis. Stikk også innom de sjarmerende landsbyene Karousades og Roda som blant annet byr på strandpromenader og gresk idyll.

For vin, gastronomi og kultur bør du ta turen til vingården Ambelonas i hjertet av Korfu. Litt mer sentralt beliggende vin og gourmet får du på Salto Wine Bar-Bistro i Korfu by. Herfra har du tilgang til det som skjer på kveldstid, enten det er shopping, musikk eller dans som frister mest. Venetian Well er en annen gastronomisk perle i gamlebyen, hvor du serveres moderne greske og italienske gourmetretter på et sjarmerende veneziansk torg.

Domes Miramare Corfu Foto: Domes Miramare Corfu

Sjekk inn i en 320 kvm stor villa

Når hodet endelig skal treffe puten på kvelden, er det godt å vite at du har en god natts søvn i vente, og her har Korfu mange flotte alternativer å velge blant. Et av disse er Grecotels glamorøse Corfu Imperial som ligger på en privat halvøy en snau halvtime fra Korfu by.

Hotellet, som gjenåpner i mai etter en oppgradering, har en rekke ulike overnattingstilbud, blant annet en 320 kvm stor villa og bungalower med private svømmebasseng, i tillegg til mer “ordinære rom” i hovedbygningen.

Her kan du også spise på flere ulike restaurantkonsepter i lekre omgivelser, eller ta et glass i en av de mange barene.

Domes of Corfu, Autograph Collection Foto: George Fakaros

Gjennom sommeren arrangeres det en rekke aktiviteter på dagtid, som yoga, pilates, dans, fjelltur, tennis og snorkling. På kveldstid kan du bestille privat grillfest på stranden eller solnedgangscruise. Hesteridning, golf, yachting, sykling og dykking står også på menyen. For familien er også den nye resorten Domes of Corfu et fint valg.

Selv om Korfu er perfekt for familieferien, kan du også velge å dra hit på par- eller vennetur. Da høres kanskje et rolig luksushotell forbeholdt voksne fristende ut. Her er aristokratiske Domes Miramare, en Luxury Collection-resort, et godt alternativ.

Delfino Blu Boutique Hotel på den nordlige enden av Agios Stefanos Avlioton og Kontokali Bay Resort & Spa har begge også fått ni av ti stjerner av den britiske avisen The Telegraphs ekspertpanel.