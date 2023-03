Direktefly fra Sør-Korea til Oslo

FLYRUTER: Air Premia er et nytt koreansk flyselskap og vil fly charterflygninger mellom Seoul (ICN) og Oslo lufthavn (OSL) fra 11. mai til 17. august, hver torsdag. Flytypen de vil bruke er Boeing 787-9 Dreamliner.

– Dette er svært gledelig og etterlengtet. Asia har lenge vært et marked vi håper vil komme tilbake, spesielt med tanke på turismepotensialet som ligger der og som en stor eksportmulighet for Norge, sier Avinors kundeansvarlige for trafikkutvikling mot Asia og Amerika, Ulv Elbirk, i en pressemelding.

Sjømat i retur



De som sitter ombord, vil i denne omgang være utelukkende Sør-Koreanske turister. Det er bra for turistnæringen i form av overnatting, shopping, restaurantbesøk og kulturliv.

Elbirk trekker også frem at norsk eksportnæring vil nyte godt av slike ruter, fordi Asia er et svært viktig marked for særlig norsk sjømat.

– Disse flyene vil også fylles med norsk sjømat, som skal til restauranter og butikker i Seoul. Det er et veldig viktig og nærmest utømmelig marked for Norge, sier han.