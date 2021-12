Denne artikkelen ble først publisert i Kapital Reise.



Selv om Kim-André Nordby ikke har fylt 40 år ennå, har han

allerede en lang rekke med imponerende sjefsstillinger i verdens største matvareselskap Nestlé på CVen, noe som har bragt ham verden rundt.

Det hele begynte med en deltids selgerjobb ved siden av jusstudiene på Universitetet i Oslo på starten av 2000-tallet, før Nordby raskt startet å stige i gradene. Etter studiene gikk det ikke lang tid før han fikk Nordisk lederansvar og flyttet til København. I 2013 bar reisen videre til sjefsstolen i Sør-Korea.

Det var et kulturelt sjokk, for stedet er ikke designet for vestlige turister, ifølge nordmannen. Likevel må man ikke la seg skremme av førsteinntrykket, mener Nordby.

– Man kan ikke lese, man kan ikke gjøre seg forstått, ansiktsuttrykk og gestikulering betyr ikke lenger det samme. Dette gjør Seoul litt vanskeligere enn de fleste andre steder ved første øyekast, men det gjør det også ekstra spennende og eksotisk. Og når man blir litt varm i trøya, har jeg til gode å se noen som ikke trives veldig godt, sier han.

Seoul er byen som aldri blir kjedelig, mener Nordby. Og selv om Nord-Korea er snaue 30 kilometer unna, er stedet veldig trygt.

Kim-Andre Nordby med kollegaer i Sør-Korea. Foto: Privat

– Seoul syder av liv 24/7. Når man først kommer under huden på denne byen, har den så utrolig mye å by på, inkludert en fantastisk kultur og herlige folk. Den er så å si blottet for kriminalitet, og du er alltid trygg. Ta sjansen og vær nysgjerrig. Det meste er sikkert nytt og annerledes, men det betyr ikke at det er farlig.

Etter å ha bodd tre år i Sør-Korea bar reisen videre til Nestlés hjemland i Sveits i 2016, hvor Nordby i fire år hadde ansvar for milliardkonsernets varer i Asia, Oseania og Afrika. I dag har han den nette tittel «Global Head of Commercial Strategies and Business Development» for Nestlé Coffee Brands”.

Med vanligvis 200 reisedøgn i året besøker Nordby fortsatt Sør-Korea titt og ofte, og stedet vil alltid ha en spesiell plass i hjertet hans.

– Det er ett sted og en by som er nærmere hjertet mitt enn de fleste andre steder, og det er Seoul og Sør-Korea, sier Nordby, som anbefaler alle å ta turen til det eksotiske landet (når omgivelsene tillater det).

Sove i Seoul



Hvis man ønsker mye liv og røre, vil jeg anbefale å bo på et av boutique-hotellene i Iteawon, et distrikt i Seoul som er kjent for festlivet og tiltrekker seg mange turister.

Dersom man ønsker et topend-hotell, bør man bo på Grand Hyatt Seoul. Det ligger sentralt til, og har blant annet spa, svømmebasseng og treningssenter.

I området rundt “Sinsa-dong” i Gangnam, får man en litt mer luksusbohem-følelse. Gangnam er et distrikt som er kjent for å tiltrekke seg rike mennesker, og her finnes flere luksuriøse hoteller å velge mellom for den som ønsker det.

På asiatisk vis: Middag rundt et tradisjonelt asiatisk "round table" i sentrum av Seoul. Foto: Privat

Spise i Seoul



Kimchi er Koreas nasjonalrett og kanskje en av de mest kjente ingrediensene i sør-koreansk mat. Men det koreanske kjøkkenet, som er kjent for å være sunt og næringsrikt, har mer å by på enn fermenterte grønnsaker.

Kkot, Bape Pida er en Michelin Guide-restaurant som bør oppleves. Restaurantens signaturrett er bibimbap, som betyr “blandet ris”, og er Koreas svar på pytt-i-panne eller fried rice.

Kim-Andre Nordby spiser middag sammen med lillebroren Stian på en av de utallige gaterestuarantene i Seodamun. Foto: Privat

Restauranten Test Kitchen i Gangnam er et eksklusivt lite spisested med blant annet pasta, risottoer og biff.

Ellers kan Harmonium i Itaewon anbefales dersom man trenger en liten gastronomisk tur tilbake til Europa. Den italienske restauranten byr gjestene på en luksuriøs atmosfære, og har egen terrasse og hage.

Når det gjelder barer, vil jeg først og fremst anbefale å ta en drink på My Sky, PP Seoul – en rooftop-bar med nydelig utsikt.

Men det finnes også mange hyggelige steder i områdene Hongdae, Iteawon og Apgujeong.





Shoppe i Seoul



Namdaemun Market er det eldste markedet som fortsatt eksisterer i Sør-Korea, og er en ettertraktet turistattraksjon. Markedet er også det største i Seoul hvor mesteparten ligger utendørs, men flere butikker har egne lokaler inne i bygningene på stedet.

Myong dong også er et stort marked midt i byen, men det finnes bedre alternativer. Sinsa-dong byr på en rekke butikker med noe for enhver. Det samme gjør området Seongbuk-dong, som ligger i den nordre delen av hovedstaden med utsikt over byen.

En annen eksotisk anbefaling er det underjordiske Express Bus Terminal Market, som er et underjordisk shoppingsenter med over 600 butikker.

Et annet populært sted som bør oppleves er det livlige fiskemarkedet Noryangjin – det største av sitt slag i hovedstaden. Markedet er det rene sjømatparadiset, og på alle matelskeres “to-do-list” ved et besøk i byen.

Oppleve i Seoul



Reiser man om våren, bør man få med seg blomstringen

på Yoeido eller i NamSan. Blomstring heter beojkkoch på koreansk. Alle sørkoreanere er ikke nødvendigvis så gode i engelsk, så alle som reiser til Seoul bør laste ned “itranslate” eller lignende, i tilfelle man kommer i beita for koreanske ord og uttrykk. De fleste der er kjent med dette fenomenet som tillater deg å snakke norsk til telefonen, som deretter oversetter det du sier til koreansk.

Om sommeren drar jeg alltid til Hongdae eller Seongbukdong og kjøper en cold drip ice coffee i en av de mange små, enkeltstående kaffebarene. Både pasjonistaene (baristaene i Seoul) og kald svart kaffe (dutch drip) er ikoniske og en opplevelse. Iskaffe er perfekt i et kokende sommer-Seoul som ofte blir opp mot 30 grader.

Besøker man byen om høsten, vil jeg anbefale høstutstillingen på National Museum of Modern Art. Utstillingen er alltid fantastisk komponert og virkelig verdt et besøk, området rundt likedan.

Om vinteren må man bestille en stor middagsbolle på deling med Galbi jim, koreanske short ribs, på en av de utallige smårestaurantene i Seodamun-gu, og be de ansatte om å fortelle den koreanske historien bak retten shabu shabu.

Utover det bør man ta en tur på The War Memorial of Korea i Yongsan som er alltid er aktuelt, fryktelig interessant og litt skremmende. Men det sier først og fremst mest om den lille halvøya, der de blant sine naboer Kina, Russland og Japan har slåss nesten uavkortet for sin uavhengighet i snart 4.000 år.

Tempelet Gwanghwamun bør også oppleves hvis man besøker byen. Det er et fantastisk tempel i tradisjonell stil, midt blant alle skyskraperne i sentrum. Det fremstår kontrastfylt og er en viktig del av historien til Seoul og Korea.