HURTIGRUTEN: Det første skipet skal være klart til levering innen 2030. Ambisjonen er klar; å utvikle det mest energieffektive og bærekraftige passasjerskipet noensinne.

Sea Zero-prosjektet ble i desember tildelt 67 millioner kroner i offentlig finansiering, og har dermed et totalbudsjett på 130 millioner.

Gjennom forsknings- og utviklingsfasen skal et nytt konsortium utvikle innovative løsninger for energieffektivitet, toppmoderne batteriløsninger, fremdriftsteknologi, skrogdesign, bærekraftig byggepraksis og hotelldrift om bord for å redusere energiforbruket til et minimum.

I dag bruker kun 0,1 % av alle skip globalt nullutslippsteknologi. Partnerne i Sea Zero-prosjektet forventer at utvikling av nye grønne teknologier og produkter kan få betydelig innvirkning på cruiseindustrien og fremtidens reiseliv.

- Aksepterer ikke bruk av tungolje



– Vi har som mål å bygge det mest energieffektive passasjerskipet noensinne. Vi vil snu hver stein for å kutte både energibruk, avfall og utslipp til et minimum. Forbrukerne vil ikke fortsette å akseptere bruk av tungolje eller at man setter klimamål som ligger langt bak Parisavtalen. Utviklingen av nullutslippsskip kan bli det vendepunktet vår næring trenger, , sier Gerry Larsson-Fedde, leder for Marine Operasjoner i Hurtigruten Norge, i en pressemelding.

Konsortiet har som mål at de nye skipene skal ha null utslipp til både sjø og luft, der en av nøkkelfaktorene er en betydelig reduksjon i energiforbruket.

ABC Nyheters eier Trygve Hegnar eier knapt fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus. Hegnar er også styreleder i Hurtigruten AS. ABC Nyheters redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.