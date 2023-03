GRAN CANARIA: På denne tiden er det ventet at slangene kommer frem fra sine vinterhi igjen. 39 slangefangere skal fange inn slanger på heltid i jaktsesongen 2023. Sju av disse jobber året rundt, 32 blir sesongansatt i fire måneder. I tillegg blir det i perioder rekruttert frivillige, og innbyggere oppfordres til å melde fra om slanger de oppdager, eller fange slangene selv, skriver Canariajournalen.

Ifølge avisen er slangene svært sky, og ufarlige for mennesker. Sannsynligheten for å støte på en slange i naturen på Gran Canaria er trolig lavere enn for å støte på en huggorm i naturen i Skandinavia.

Slanger har ikke noen naturlig plass i naturen på Kanariøyene. De første eksemplarene av slangearten rømte eller ble sluppet ut i naturen ved utgangen av 1990-tallet. Innfangningen har pågått hvert år siden 2007.

Fanget 2675 slanger i fjor



I fjor ble det fanget inn 2675 slanger, hvilket var ny rekord. I 2021 ble fangsten 2648 slanger.

Kongesnokene (Lampropeltis californiae) er en invaderende art som gjør stor skade på det biologiske mangfoldet. Særlig fordi de spiser et stort antall truede øglearter hvert år.

Det offentlige organet Gesplan organiserer slangefangsten.