OVERNATTING: Utdeling av pilegrimsprisen er blitt en fast del av programmet på nasjonal pilegrimskonferanse, som arrangeres i Erkebispegården i mars hvert år.

- Dette er en anerkjennelse til vertskapet ved Sundet gård, som har vært med å sette sitt tydelige preg på pilegrimssatsningen, sier leder for Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød.

Sundet gård ligger langs Gudbrandsdalsleden, ca. 20 km fra Trondheim, og er for mange siste stopp før pilegrimsmålet. Gården har eksistert siden 1300 tallet og har vært ferjested og gjestgiveri i flere hundre år.

I 2002 satte ekteparet Wanvik i stand det gamle stabburet fra 1700-tallet som pilegrimsovernatting. Siden den gang har mellom sju og åtte tusen pilegrimer overnattet på gården.

Skapt unikt sted for pilegrimer



Når pilegrimene kommer vandrende sørfra, blir de møtt av John som ror dem over Gaula. Vel fremme på gården møter de husfrua, Karon. Sammen har ekteparet skapt et unikt sted for pilegrimer, som er slitne etter mange mil langs leden.

- Pilegrimstrafikken er blitt en viktig inntektskilde for gården. Men pilegrimene gir oss så mye mer enn penger. Vi har blitt kjent med pilegrimer fra hele verden, , sier John Wanvik.

Nasjonalt pilegrimssenter er arrangør av konferansen, som har som mål å være en arena for inspirasjon, samarbeid og utvikling for alle som har interesse for- og som arbeider med pilegrimstematikk og pilegrimsledene til Trondheim.