–Kvenene ble i likhet med samene utsatt for fornorsking på 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet. Forbudet mot å snakke kvensk og samisk på skolene førte til at språket ble borte. Nå er det mange som jobber med å løfte fram den kvenske historien i Troms og Finnmark. Begrepet «de tre stammers møte» er den korte beskrivelsen av kulturhistorien i nord. Den viser til samhandling mellom kvener, samer og nordmenn. Dette preger også bosettingen. Når Hottigården nå fredes som et viktig nasjonalt kulturminne, er det en del av et arbeid som gjøres for å fremme den kvenske kulturarven. Jeg er glad for at den kvenske historien ivaretas og kan formidles for framtiden, sier fylkeskonservator Monica Dahl i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Første etasje i hovedhuset på Hottigården besto opprinnelig av to rom: stue og kjøkken. Stua var mest i bruk til gjester og for tilreisende til markedet som trengte soveplass. Fredningen omfatter også naust, to uthus og utedo og et område rundt de stående byggene.

Skibotn kvenforening overtok gården som eier i 1990. Foreningen driver med formidling av kvensk kultur og historie på gården.

– Vi er glade for at Hottigården fredes som kvensk kulturminne. Fredninga betyr at den kvenske gården kan bevares i original tilstand for ettertiden. Hottigården representerer et minnesmerke over tradisjonell levemåte ved kysten. Med naust og fiskehjell i fjæra, og gårdstunet i bakkant rett ovafor , sier Leif Bjørnar Seppola i Skibotn kvenforening.