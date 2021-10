Jødisk historie i Tromsø midlertidig fredet

- Vi vedtar midlertidig fredning for å sikre at viktige kulturminneverdier ikke går

tapt, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

En midlertidig fredning betyr at Riksantikvaren og fylkeskommunen utreder permanent fredning av bygningene. Dette tar vanligvis 6 måneder, og i denne perioden skal eiendommen behandles som fredet. Kulturminneloven gir anledning til midlertidig fredning, men det er svært sjeldent at Riksantikvaren bruker dette som et virkemiddel.

Ga tillatelse til riving



Tromsø kommune har gitt tillatelse til å rive bakgårdsbygningen i Storgata 62, samt at fasaden på bygningen mot gaten bygges om. Bygningene er vernet i kommunens egne planer, og fylkeskommunen frarådet den planlagte utbyggingen sterkt.

- Jødisk historie skal være mer enn snublesteiner i gatene, sier Hanna Geiran, og derfor er det viktig å bevare den jødiske historien i Norge. Her vet vi at bygningen i Storgata 62 og fasaden mot gaten er intakt slik den var da den jødiske familien Klein og klesbutikken J. Klein holdt til her. Det samme gjelder bakbygningen. Storgata 62 forteller oss derfor om både hverdagsliv og krigshistorie for jøder i Norge på 1930- og 40-tallet.

Storgata 62 i Tromsø: - Vern av de nasjonale minoritetenes kulturminner og kulturmiljø er en særskilt satsing for oss, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Monica Dahl, Troms og Finnmark fylkeskommune

- Viktig del av trehusmiljøet i Tromsø sentrum



Bygningene er en viktig del av det gamle trehusmiljøet i Tromsø sentrum. Trusselen mot kulturminneverdiene gjelder særlig endring av den autentiske karakteren ved hovedbygningens fasader og total fjerning av bakbygningen sett opp mot jødisk historie i Tromsø og i Norge.