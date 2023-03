Flyprisene i distriktet blir kuttet kraftig neste år

– De regionale flyrutene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at dette vil gjøre det lettere og billigere å reise langs kysten.

– Lavere priser vil bedre hverdagen for mange på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Vedum.

– Det er en gledens dag for alle oss som er opptatt av å binde Norge sammen, sier finansministeren til NTB.

Halverte priser og flere avganger

Prisene på de såkalte FOT-rutene, ruter der staten kjøper inn tjenestene for å sikre et tilbud, blir halvert fra 1. april 2024. Det skjer som en del av utlysning av nye kontrakter på disse rutene, som kommer senere i vår.

I tillegg skal det «legges bedre til rette» for mer tilgjengelighet fra Helgeland og nordover, og rutestrukturen skal endres i Finnmark og Nord-Troms.

Flyruten Stord-Oslo tas også inn i FOT-ordningen. Røros lufthavn skal få fly som står parkert der over natta, slik at fly ikke blir innstilt på grunn av morgentåka. Kapasiteten på FOT-rutene skal øke i tråd med at man venter mer etterspørsel, også på helikopterruta Værøy-Bodø.

Ikke modent for nullutslipp ennå

I neste anbudsrunde skal det stilles krav til nullutslipp, men regjeringen mener at markedet ikke er modent for at dette skal skje ennå. Imidlertid er de åpne for å bidra til utviklingen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen på Oslo lufthavn. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er arbeid i gang for å se om vi kan inngå en pilotkontrakt for å starte med nullutslipp og modne markedet, sier Nygård til NTB.

Nestleder Jo Bjørn Skatval i Norsk Flygerforbund er fornøyd.

– Det er veldig positive signaler og i tråd med strategien som er lagt fram tidligere. Vi er spent på videre oppfølging og kvalitetssikring, sier han.

Han legger til at det bør være en sunn ekspansjon, og at det er viktig at man ikke bare går for det billigste anbudet, men satser på kvalitet fra A til Å.

– Vi kommer til å være frampå med vårt unike perspektiv fra 20.000 fot, sier Skatval.