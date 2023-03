FRILUFTSLIV: Visste du at lemenår er synlig fra verdensrommet? At rypa graver seg ned når det er dårlig vær? Eller at haren spiser sin egen skit?

– Om vi begynner å se oss rundt når vi er på tur, florerer det av ulike spor og sportegn. Vi har godt av å stoppe opp og bli påminnet om at vi ikke er alene i naturen. Vi er midt i en naturkrise, hvor en av åtte planter og dyr står i fare for utryddelse. Da er det viktig å bli bevisst på at vi har et mangfold rundt oss som vi må ta vare på. Et godt sted å begynne er å legge merke til sporene fra dyrene rundt oss og vise hensyn når vi er i habitatet deres,, sier forskeren Ingrid Jensvoll.

Hun holder på med en doktorgrad om hvordan nærnaturen kan være en inngangsport inn mot store og kompliserte spørsmål som bærekraftig utvikling, klimaendringer og tap av biologisk mangfold, ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på UiT.

Jensvoll er redaktør for en helt ny feltbok som heter SPOR. I boka kan du lære om dyrene i nabolaget, og hvordan du kan se at de har vært der. Målet med boka er å gi kunnskap om dyrene som finnes i nærområdet.

I år er det lemenår. Om vinteren lever lemen i tørre områder, gjerne under et tykt dekke av snø, hvor den spiser mose og musøre. Etter store lemenår, er beiteeffekten så omfattende at den kan ses på satelittbilder. Lemen bruker alltid gang eller trav, og man kan ikke se spor etter halen. Skrittlengden er 10-15 cm. Foto: Magnus Ström

Små og store dyr er med

– Boka tar for seg de vanligste sporene og sportegnene til de fleste pattedyrene i Nord-Norge: fra knøttspissmusa, som veier 1-2 gram, til elgen, det største pattedyret på fastlandet, som veier 800 kg, forteller Jensvoll i en pressemelding fra Norges arktiske universitet i Tromsø.

Jensvoll forteller at de da kun fant bøker som også inneholdt mange sørlige arter, som ikke finnes i Nord-Norge. Heller ikke alle skoler har økonomi til å kjøpe inn klassesett med sporingsbøker.De ville lage noe som lærere bare kan printe ut eller bruke digitalt . Det er bra for økonomien og det er lettvint på kort varsel. Derfor er SPOR helt gratis, sier Jensvoll.

Den egner seg for utskrift og er fin å ta med på tur eller bruke i undervisning. Det er også laget flere undervisningsaktiviteter og spill til boka, som både lærere og andre kan bruke.

Her kan du se og laste ned undervisningsaktiviteter til SPOR