CRUISE: Royal Caribbian Cruises sitt skip Wonder of the Seas er for andre gang på kort tid rammet av booking-feil. Passasjerer som skulle på karibisk ferie-cruise til helgen får tilbud om utsettelse eller tur med andre skip.

Med plass til opptil 7000 reisende og et mannskap på 2300 er Wonder of the Seas for tiden verdens største cruiseskip. Fra neste år overtar rederiet tronen som verdens største med sitt nyeste skip Icon of the Seas.

Andre gang



Wonder of the Seas skal etter planen legge ut fra Port Carneveral i Florida søndag. Passasjerene har kjøpt syv overnattinger på Karibia-cruiset med besøk i blant andet St. Kitts, St. Thomas og Bahamas, skriver hjemmesiden Cruise Hive.

Det er ukjent hvor mange passasjerer som er rammet av overbookingen, men generelt er booking av for mange passasjerer sjeldent i cruisebransjen.

- Også i desember i fjor fikk rederiet overbooket Wonder of the Seas, skriver standby.dk, Danmarks største digitale mediested for luftfart, reiser og turisme.