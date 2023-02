BILFERIE: - Mange fyller opp skiboksene med bagasje når de skal på ferietur.

Dette er bekymringsfullt. Vårt råd er å pakke tunge ting i bilens bagasjerom og ikke bruke skiboksen som ekstra bagasjeplass, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen i en pressemelding.

De fleste biler har en grense for hvor mye taklast de kan ha. Hvor mye det er finner du i bilens instruksjonsbok. Du må ta med vekten av både skiboks, skistativ og andre festeanordninger for å komme frem til hvor mye last man kan ha i takboksen. I tillegg har skiboksene en grense for hvor mange kilo last de kan ta.

NAFs fem pakkeråd for vinterferien Legg tung last så lavt og langt frem som mulig i bagasjerommet. Pass på at du ikke hindrer sikten bakover når du pakker.

Husk på å sikre lasten godt. Bruk stropper eller lastenett som du fester til forankringspunktene i bagasjerommet. Har du bagasje inne i bilen kan den sikres med bilens bilbelter.

Legg små gjenstander i hanskerommet eller andre sikre steder. Fest nettbrett og telefoner slik at de ikke ligger løst. Ikke legg løse gjenstander på hattehyllen.

I takboksen skal du kun ha lette gjenstander – pass på at du ikke overskrider maksimalvekten for taklast. Hva den er finner du i vognkortet eller i bilens instruksjonsbok. Husk på å ta med vekten av skiboksen og takstativ.

Dyr fraktes best i bur – eller i en sele som er laget for sikring av dyr i bil. Ikke la kjæledyr være løse i bilen.



- Det er viktig at du ikke overskrider produsentens grense for taklast. Ikke bare kan festene feile, men bilens kjøreegenskaper blir i mange tilfeller også dårligere, forklarer Svendsen.

NAF anbefaler at man kun legger lette gjenstander i skiboksen dersom man skal ha noe annet enn ski i den.

- Dyner, soveposer og andre lette gjenstander kan man legge i skiboksen, men vær varsom med tung bagasje, sier Svendsen.